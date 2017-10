Le Canada doit quitter les négociations, selon le Bloc

Une journée après que les États-Unis eurent demandé l’abolition de la gestion de l’offre, le Bloc québécois a demandé mardi au Canada de se retirer de la table des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

«Les Américains posent des conditions catastrophiques pour l’avenir de notre économie, a dénoncé la chef bloquiste, Martine Ouellet. Sans gestion de l’offre, il ne peut pas y avoir de négociations. Sans gestion de l’offre, il ne doit pas y avoir d’ALENA.»

Les États-Unis réclament que le Canada abandonne d’ici 10 ans toutes ses protections envers les producteurs de lait, des œufs et de volaille, ont fait savoir lundi des sources proches des négociations.

Les représentants canadiens ont opposé à cette exigence une fin de non-recevoir. Le Bloc juge toutefois que c’est insuffisant et que le Canada doit se montrer plus ferme face aux États-Unis.

«D’un côté, on a le gouvernement Trump qui fait tout pour saboter l’ALENA et de l’autre, le gouvernement canadien de Justin Trudeau qui a les genoux mous et qui ne se tient pas debout. Le libre-échange, ça doit être gagnant-gagnant. D’ici à ce que les négociateurs américains reviennent à la raison, il faut quitter la table», a fait savoir Mme Ouellet.

En cours depuis une semaine à Arlington, en Virginie, la quatrième ronde de négociations entourant la refonte de l’ALENA se termine mardi.