Le fédéral attire plus le regard du Québec

L’intérêt des médias québécois pour la politique fédérale a explosé de 58% depuis deux ans, ce qui coïncide avec l’arrivée au pouvoir des libéraux de Justin Trudeau.

«En général, la politique fédérale est moins sexy au Québec que la politique provinciale, mais, malgré tout, c’est clair que depuis 24 mois, nos médias lui accordent beaucoup plus d’attention qu’ils lui en accordaient avant», lance en entrevue téléphonique Jean-François Dumas, le patron de la société d’analyse de médias Influence Communication.

Pour M. Dumas, une douzaine de facteurs expliquent la hausse fulgurante de la couverture médiatique du Québec de la politique fédérale.

Il note au premier chef l’incontournable « lune de miel » après l’élection d’un nouveau gouvernement, la personnalité de Justin Trudeau et la «meilleure relation avec les médias» des libéraux par rapport à leurs prédécesseurs conservateurs.

L’appétit de la presse étrangère pour le premier ministre libéral nourrit aussi ici même au Canada l’intérêt pour son gouvernement, croit M. Dumas. La vie personnelle de M. Trudeau contribue sans aucun doute à faire grimper la couverture médiatique de la politique fédérale.

En effet, 2% de toutes les nouvelles produites au Québec sur le premier ministre concernent un aspect de sa personnalité et n’ont rien à voir avec ses politiques. «C’est gigantesque!», assure M. Dumas.

Philippe Couillard

À titre de comparaison, la vie personnelle du premier ministre québécois Philippe Couillard est au cœur de seulement 0,2% des nouvelles le concernant.

Le champion dans cette catégorie demeure, et de loin, l’ancien chef du Parti québécois Pierre Karl Péladeau, dont la vie privée a suscité pas moins de 10% de toute l’actualité produite à son sujet lorsqu’il était en politique.

Si ce qui se passe à Ottawa intéresse de plus en plus les médias québécois depuis deux ans, la tendance faisait le chemin inverse sous les conservateurs à cause de leur relation tendue avec la presse parlementaire, dit M. Dumas.

«Année après année, il y avait une chute d’intérêt des nouvelles liées au fédéral à un point tel qu’il y avait en moyenne une ou deux nouvelles du fédéral dans le top 50 de l’actualité annuelle au Québec. C’est très peu», explique-t-il.

Poids des nouvelles fédérales dans l'actualité québécoise

Les conservateurs de Stephen Harper

2011: 11,65%

2012: 6,02%

2013: 5,18%

2014: 5,31%

Les libéraux de Justin Trudeau

2015: 11,49%

2016: 8,61%

2017* (1er janvier au 1er octobre): 8,38%

Source: Influence Communication