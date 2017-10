Le Parc national du Mont-Orford comme école

Depuis le début de l'année scolaire, l'école secondaire Montessori a déménagé dans les locaux d'Orford Musique, en plein cœur du parc national du Mont-Orford. Il s'agit d'une première au Québec, possiblement même au Canada.

Les 56 élèves de sixième année à secondaire 5 évoluent dans un cadre d'apprentissage stimulant, près de la nature.

Dès la fin du cours de mathématique ou de français, les jeunes sortent à l'extérieur, mettent leurs ski et embarquent sur la piste de ski de fond qui est à la porte de l'école et se poursuit dans la montagne.

L'école Montessori souhaite aider les jeunes à concilier études et passions. Divers programmes sont en place: l'académie de ski, le club de cours, l'académie de musique en collaboration avec Orford Musique, etc.

L'école se veut aussi inclusive. Aucun examen d’admission n’est nécessaire pour être admis. D'ailleurs, entre 30 % et 40 % des élèves ont des difficultés d'apprentissage, et bénéficient de soutien et d'aide aux devoirs.

Jusqu'à présent, 56 élèves fréquentent l'école, le maximum est de 120 élèves pour conserver la proximité entre les élèves et les professeurs, et le sentiment d'être une grande famille.