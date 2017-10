Les municipalités devraient offrir plus à leurs tout-petits, estiment les parents québécois

Quelque 90 % des parents québécois jugent qu’il serait important que leur municipalité offre davantage de services et d’activités à leurs tout-petits (0-5 ans). Cette proportion grimpe à 94 % dans la région de Montréal.

C’est ce qui ressort d’un sondage Léger publié mardi par l’Observatoire des tout-petits.

Parmi les trois mesures que les parents aimeraient voir mises en place par leur municipalité, on retrouve en tête des parcs et des aires de jeux (53 %), des activités sportives (43 %) et des événements ou sorties destinés aux familles (42 %). Les préoccupations des parents montréalais sont d’ailleurs sensiblement les mêmes.

De plus, les parents québécois veulent que ces activités soient avant tout gratuites ou abordables (75 %) et adaptées aux heures de travail (52 %).

Les parents d’enfants en bas âge n’ont toutefois pas une vision très positive du pouvoir qu’ont les villes dans l’amélioration de la qualité de leur famille. Seulement 24 % des parents d’enfants de 0-5 ans estiment que leur municipalité est le palier de gouvernement le mieux outillé pour améliorer la qualité de vie de leur famille, alors que 37 % considèrent que c’est le gouvernement provincial qui est le mieux outillé.