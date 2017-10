Les vestiges du Parlement de Montréal

De 1843 à 1849, Montréal était la capitale du Canada-Uni. Après 7 ans de fouilles archéologiques, plus de 800 000 objets historiques ont été trouvés.

Le bilan des découvertes archéologiques effectuées dans le cadre de la plus récente campagne de fouilles révèle l'un des plus importants pans d'histoire.

«Ce sont des découvertes majeures. C'est de l'ordre du symbolique et de l'histoire politique», souligne la conservatrice et archéologue en chef de Pointe-à-Callière, Louise Pothier.

Parmi les trouvailles, on dénombre des services de vaisselle raffinés, des services à thé, des objets d'hygiène personnelle et bien plus.

«La grande découverte de l'été, c’est deux tampons encreurs. Il y a même un de ces tampons-là qui nous a amenés à faire une découverte dans des archives d'un document qui a été envoyé le 17 avril 1849 de Montréal à Londres! On l'a retrouvé», lance l'archéologue.

Principalement utilisée par le premier ministre de l'époque Louis-Hippolyte La Fontaine et Robert Baldwin, plus d'un siècle plus tard, l'histoire de Montréal est au bout de nos doigts.

Un incendie ravageur

C'est un incendie déclenché par une émeute qui cause la perte du Parlement en 1849. Peu après, Montréal a perdu son statut de capitale.

«Si le bâtiment n'avait pas été incendié, aujourd'hui, Montréal serait possiblement la capitale du Canada», indique la directrice générale de Pointe-à-Callière, Francine Lelièvre.

Jusqu'à présent, ces découvertes sont toujours sous terre. Toutefois, bientôt Pointe-à-Callière investira 100 millions de dollars pour rendre accessible ce pan d'histoire au public.

«Un bâtiment de verre pour être capable de bien voir les vestiges de l'intérieur et de l'extérieur et de créer ce lien sous-terrain qui existe. Dont, l'égout connecteur qui a été construit en même temps que le Parlement et qui passe en son centre et qui rejoint en sous-terrain le musée actuel», explique madame Lelièvre.

Les fouilles devraient se terminer en novembre et le bâtiment hommage au Parlement du Canada-Uni devrait voir le jour d'ici cinq ans.