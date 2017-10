L’ex-D.G. Deschenes témoigne pour la défense

L’ancien directeur général de la Sûreté du Québec Richard Deschenes s’est porté à la défense d’un ancien haut gradé accusé d’avoir illégalement utilisé un fonds secret pour rémunérer un consultant.

«Denis Despelteau [le consultant] était mon conseilleur principal, un homme de confiance, une clé maîtresse», a témoigné Richard Deschenes ce mardi au palais de justice de Montréal.

Pendant une partie de l’avant-midi, M. Deschenes a ainsi vanté le travail de son consultant, qui était selon lui «le plus important joueur en lien avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec [APPQ]».

M. Deschenes a fait ces déclarations au procès de Jean Audette, un ancien directeur-général adjoint accusé de fraude, vol et abus de confiance. La Couronne lui reproche d’avoir utilisé illégalement un fonds secret normalement utilisé pour des «dépenses spéciales d’opération» comme la rémunération de sources, par exemple.

Fonds secret

Lors du procès, un témoin avait affirmé qu’il y avait environ 1500 dépenses secrètes par année, qui peuvent aller de l’achat d’équipement technique à l’achat de produits de contrebande pour servir à des enquêtes.

Mais en 2011 et 2012, Audette aurait plutôt pigé dans cette caisse afin de payer les honoraires d’un ex-collègue devenu consultant. Denis Despelteau ne pouvait plus être payé directement par la SQ en raison de problèmes avec le fisc, et Audette l’aurait ainsi rémunéré avec ce fonds secret qui ne laisse habituellement aucune trace.

«Jean Audette m’a demandé de payer (le consultant) avec les dépenses secrètes, je lui ai demandé ce que c’était, et il m’a dit qu’il s’agissait d’un ‘traitement de dossier sensible de la SQ’», avait témoigné une ancienne employée de la police provinciale au cours de ce procès.

Despelteau aurait ainsi empoché 233 000 $.

Relation de travail

Plusieurs anciens hauts gradés ont été accusés, de même que M. Despelteau, qui a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui. Il avait écopé de 15 mois à purger dans la collectivité.

Mais le travail de Despelteau en relation de travail était essentiel, a assuré M. Deschenes qui dirigeait la SQ à cette époque.

L’APPQ était «puissante» et M. Deschenes voulait éviter des moyens de pression, a-t-il dit, tout en ajoutant que certains aspects du dossier n’étaient «pas simples».

«En 2004 ou 2005, les policiers avaient arrêté de donner des amendes, l’impact monétaire pour le gouvernement a été des pertes d’environ 50 millions $», a-t-il affirmé.

Le procès se tient devant le juge Thierry Nadon.