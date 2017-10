L'opposition blâme Couillard

L’opposition blâme le gouvernement Couillard pour la déroute de Bombardier et de sa C Series alors que Dominique Anglade plaide le réalisme pour expliquer la vente à une entreprise étrangère.

«Ça fait plus d’un an qu’il n’y a pas eu de ventes significatives du C Series. Le risque pour nous, c’est qu’au bout du compte, on ne soit pas capable de le vendre du tout. Qu’il n’y avait pas de marché», a laissé tomber la ministre de l’Économie Dominique Anglade au cours d’une courte mêlée de presse de cinq petites minutes.

Bombardier a annoncé lundi que l’Européenne Airbus mettait gratuitement la main sur 50,1 % de la C Series, en échange d’une promesse de développement de gamme d’avions et d’une protection des emplois de l’usine de Mirabel jusqu’en 2041.

À terme, Airbus pourra racheter les parts de Québec et de Bombardier et va transférer la production destinée au marché américain à Mobile, en Alabama.

«Donner la maison»

Le chef du Parti québécois Jean-François Lisée blâme directement Philippe Couillard, qui a affaibli l’entreprise en investissant dans la C Series plutôt que dans la compagnie mère. «Comment a-t-on pu en arriver là. Le fruit de sept milliards $ d’investissement a été donné à un concurrent étranger. On a donné la maison pour sauver les meubles», a-t-il dénoncé.

Il estime que la faiblesse extrême de Bombardier a été causée par la décision mal avisée de Philippe Couillard puisqu'elle a permis à Boeing de l'accuser de protectionnisme. Même son de cloche pour le chef caquiste François Legault. «C’est un jour triste pour le Québec», a-t-il lancé.

M. Lisée s’inquiète par ailleurs de la perte de la propriété intellectuelle sur cet avion à la fine pointe de la technologie. Dominique Anglade a d’ailleurs confirmé qu’Airbus mettait ainsi la main sur la technologie de la C Series, dont le développement a été largement subventionné par les gouvernements québécois et canadien. Elle pourra l’intégrer à ses autres gammes d’avions. «Il y aura effet d’osmose», a-t-elle indiqué

«Il faut vivre dans le monde réel. Le rôle du gouvernement était d’arriver au moment nécessaire pour continuer le développement. Maintenant, c’était clair que ça nous prenait un troisième partenaire», a-t-elle ajouté. Elle a refusé d’indiquer combien valait aujourd’hui l’investissement de 1,3 milliard $ du gouvernement du Québec. Il sera «valorisé» en 2023. François Legault exige que la vérificatrice générale vienne dire combien valent ces actions.

De son côté, Québec solidaire croit qu’il s’agit malheureusement d’une «victoire» pour Donald Trump, dont la protectionnisme virulent attire des emplois dans une usine d’Alabama.