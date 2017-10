Marilyn Manson s’en prend à Justin Bieber

Marilyn Manson et Justin Bieber avaient développé une amitié surprenante, mais se sont disputés plus tôt dans l’année lorsque la vedette de la pop a lancé une chemise imprimée avec la photo du chanteur.

Le duo s'était semble-t-il réconcilié. Marilyn Manson avait même confié sur les ondes américaines que Justin Bieber lui avait présenté ses excuses pour avoir vendu des produits dérivés à son effigie sans son accord.

Toutefois, le rockeur vient à présent de critiquer son ancien ami en l’accusant d’avoir rejoint une secte religieuse. Lorsque l’animatrice de la radio Texas a suggéré qu’il devrait «botter les fesses» de Justin Bieber, Marilyn Manson a répliqué : «Et bien, il fait partie d’un genre de culte religieux et sexuel avec une version asiatique de Dave Navarro (l’ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, NDLR) apparemment. Le gars ne porte pas de chemise... Mais non, je n’aime pas me battre avec des filles, je ne veux pas me battre avec Justin Bieber».

Interrogé sur la décision de Justin Bieber de vendre une marchandise à l’effigie de Marilyn Manson, le rockeur a ajouté : «Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment marche l’esprit d’un écureuil, donc je ne sais pas vraiment à quoi il pensait».

Justin Bieber a fait parler de lui cette année après avoir annulé la dernière partie de sa tournée «Purpose» - un geste qu’il a expliqué en écrivant qu’il voulait que son «esprit, cœur et âme» soient «durables». La vedette de la pop se rend maintenant à l’église Hillsong de Los Angeles. L’église fait partie d’un mouvement religieux mondial qui promeut le christianisme pentecôtiste, qui cherche à recruter des membres par la musique, la danse et les projets de services pour la communauté.

Marilyn Manson a dû reporter les dernières dates de sa tournée 2017 après s’être sérieusement blessé à la jambe lors d’un concert à New York où un élément du décor lui est tombé dessus. À la radio, le chanteur a depuis révélé avoir subi une opération qui l’a laissé avec «plusieurs broches et un plâtre» à la cheville.