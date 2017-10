MoiAussi démontre l’importance du féminisme, dit la ministre David

En rupture importante avec sa prédecesseure, la nouvelle ministre de la Condition féminine affirme que les dénonciations planétaires du harcèlement sexuel illustrent l’importance du féminisme.

«Si vous pensiez qu’on n’avait pas besoin de ministre de la Condition féminine, j’espère que vous ne posez plus la question, a lancé Hélène David mardi matin. Si vous pensez que les causes féminines ou féministes ne sont pas importantes, oubliez ça. Nous sommes tous et toutes interpellés par ce qui se passe en ce moment.»

La nouvelle titulaire de la Condition féminine réagissait au mot-clic #MoiAussi, lancé par l’actrice Alyssa Milano, qui invite les internautes à dénoncer le harcèlement sexuel dont elles ont été victimes dans la foulée de l’affaire Weinstein.

Le phénomène a créé une vague de dénonciations partout sur la planète.

Culture du viol

«C’est énorme, ce qui se passe en ce moment, et je pèse bien mes mots», dit la ministre David.

D’ailleurs, elle n’hésite pas à utiliser les mots «culture du viol», tout en mettant le terme en contexte. «Il y a le mot ‘‘culture’’, là-dedans, souligne-t-elle. Et culture, ça ne veut pas dire ‘‘viol’’ seulement. Et j’espère que vous lisez tous les tweets et que vous comprenez qu’il y a un continuum. Mais c’est cette culture qu’il faut absolument arrêter.»«La culture des rapports hommes femmes doit changer», a-t-elle ajouté.

Féministe

Contrairement à Lise Thériault, qui occupait ses fonctions jusqu’à mercredi dernier, Hélène David n’a pas hésité à se dire «féministe».

«Je suis clairement féministe, a-t-elle assuré. Et plus je vieillis, plus je suis féministe.»Plus les femmes obtiennent des responsabilités, plus les obstacles se multiplient, a-t-elle résumé.