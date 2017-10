Reese Witherspoon a été agressée par un réalisateur à l’âge de 16 ans

Reese Witherspoon a révélé avoir été agressée sexuellement à l’âge de 16 ans. Lors de l’événement Elle Women, lundi soir, elle a raconté ses propres expériences de harcèlements et agressions sexuelles dans l’industrie, à la suite des nombreuses accusations contre Harvey Weinstein.

«La semaine a été très difficile pour les femmes à Hollywood, pour les femmes du monde entier, et beaucoup de situations et de nombreuses industries rappellent obligatoirement et font revivre des vérités ignobles, a-t-elle d’abord affirmé. J’ai mes propres expériences qui me sont revenues comme si c’était hier et je trouve cela très dur de dormir, de penser et communiquer les nombreux sentiments que j’ai eus entre l’anxiété, l’honnêteté, et la culpabilité de pas avoir parlé avant.»

Elle a ensuite ajouté: «Je ressens un immense dégoût contre le réalisateur qui m’a agressée sexuellement quand j’avais 16 ans, et de la colère contre les agents et producteurs qui m’ont fait ressentir que le silence était une condition à mon rôle ».

Reese Witherspoon a aussi précisé que cet incident n’était pas la seule fois où l’on avait abusé d’elle dans sa carrière d’actrice. «J’aimerais pouvoir vous dire que c’était un incident isolé dans ma carrière, mais ce n’était pas le cas malheureusement, a-t-elle poursuivi. J’ai vécu plusieurs expériences de harcèlements et d’agressions sexuelles et je n’en parle pas très souvent.»

La mère de trois enfants a affirmé qu’entendre les multiples récits à propos d’Harvey Weinstein de la part de ses partenaires l’avait incitée à parler de ses propres expériences. «Après avoir entendu toutes ces histoires ces derniers jours et entendu ces femmes courageuses parler ce soir des choses que l’on nous a demandées d’enfouir sous le tapis, cela m’a donné envie de parler haut et fort, a-t-elle ajouté. Parce que je me suis sentie moins seule cette semaine en réalité que pendant toute ma carrière.»

En concluant son discours, l’actrice a dit à l’audience qu’elle espérait que son histoire encouragerait les autres à raconter la leur, afin que cela leur permette de «guérir». «Pour les jeunes femmes dans cette pièce, la vie va être différente parce que nous sommes avec vous, nous vous soutenons et cela me fait me sentir mieux», a ajouté Reese Witherspoon.