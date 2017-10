Rentrée réussie pour Messmer au Québec

Après plusieurs tournées à succès en Europe, Messmer était de retour au Québec pour son nouveau spectacle, «Hypersensoriel». Dans cette troisième proposition, tout aussi intéressante que les précédentes, le numéro de réalité virtuelle se démarque grandement.

Pour son troisième spectacle, Messmer a décidé de se tourner vers les cinq sens. Cette thématique prend toutefois un peu de temps à s’installer dans le spectacle. Le numéro sur l’odorat, par exemple avec l’odeur de l’orange, s’est avéré plus ou moins réussi, certains participants ne s’étant pas endormis. On aurait préféré que la première partie se termine avec le numéro de réalité virtuelle, beaucoup plus fort.

Variations sur un même thème

Puisqu’on ne change pas une recette gagnante, Messmer reprend certaines formules de ses spectacles précédents. Après le test de réceptivité, il s’amuse avec les participants choisis, leur faisant faire certains gestes cocasses. Les 10 premières minutes du spectacle, de même que la fin de la première partie, sont ainsi très semblables à ce que l’on a déjà vu dans le passé.

La réalité virtuelle

Dans la première partie, le numéro le plus original est de loin celui de la réalité virtuelle, essayée pour la première fois dans le monde, selon Messmer. Sur les écrans géants, le public voit alors la même chose que le spectateur hypnotisé, qui porte un casque. S’ensuit un concert de Kiss hilarant avec d’autres spectateurs qui jouent les musiciens. Le public embarque dans l’aventure de l’hypnose comme jamais auparavant.

Dans tous les sens

Que l’on soit sceptique ou non par rapport à l’hypnose, il est bien difficile de ne pas être diverti par le spectacle de Messmer. Comptant 35 ans d’expérience en hypnose, le fascinateur s’amuse avec les participants et sait parfaitement comment exploiter les forces de chacun. Lors de la première au Théâtre St-Denis, Messmer a eu droit à de très bons «sujets».

Le Verdict

Au moment d’écrire ces lignes, la deuxième partie venait à peine de s’amorcer. Mais déjà à la lumière de ce que nous avons vu, nous pouvons affirmer que le magnétisme de Messmer opère toujours grandement. Le fascinateur propose un nouveau spectacle très divertissant, qui n’est aucunement à sens unique et où l’on rit sans bon sens.