Un chauffard veut faire de la publicité sur les dangers de l'alcool au volant

Yves Martin, le chauffard condamné à 14 ans de pénitencier après avoir tué une famille au volant, a proposé de faire des conférences dans les écoles et de faire de la publicité sur les dangers de l’alcool au volant, mais les proches des victimes s'y opposent.

«Il a soumis son ouverture à faire des publicités tout court. Ça peut être à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) sur l'alcool au volant et sur les conséquences, non seulement sur les victimes, mais sur les personnes qui prennent un véhicule automobile en boisson, un soir», a expliqué son avocat, Me Jean-Marc Fradette.

En août 2015, Yves Martin a tué un homme, sa femme enceinte et leur fils de quatre ans dans le secteur de Chicoutimi à Saguenay avec un taux d’alcoolémie qui était au moins deux fois plus élevé que la limite, selon la preuve présentée à son procès. L’accusé avait alors nié être responsable de la tragédie, en affirmant que l’autre conducteur s’est mis sur sa route. Il avait aussi dit qu’il était «normal et à jeun».

En janvier dernier, l’homme de 37 ans avait été condamné à une peine de 14 ans de prison.

Une première

Au Québec, l’idée de permettre à un détenu qui a commis un crime grave d’apparaître dans une publicité serait une première.

«On n'a pas encore pensé à utiliser un accusé qui a causé des dommages, de vrais dommages sur la vie des gens. Peut-être par pudeur? Je n'en sais rien, mais on est peut-être rendus là», estime Me Fradette.

Quant aux conférences dans les écoles, Martin espérerait les faire auprès des jeunes du deuxième cycle du secondaire et du cégep.

«Ça peut être intéressant qu'un individu comme M. Martin vienne s’exprimer sur les dangers de lever la tête un seul soir et d'enlever la vie à des gens», croit son avocat.

Les familles des victimes du chauffard ont toutefois été choquées par ses propositions.

«Tout le procès, il disait que c'était la faute de mon fils, a déclaré la mère de Mathieu Perron, Danielle Tremblay. Et là, il va venir dire que c'est de sa faute? Je ne veux pas qu'il se serve de mes enfants pour faire des conférences. Non. Non. Qu'il fasse son temps et qu'il nous laisse vivre notre deuil. C'est tout ce que je lui demande.»

Mais ses deux suggestions auraient été bien reçues par son agent de gestion de cas.

«La raison pour laquelle il veut faire ça ? Par sincérité à l'égard des dommages qu'il a causés à la société. Je pense que ce sera considéré de façon très sérieuse par son agent», ajoute Me Fradette.

Avant que les deux propositions soient autorisées, les services correctionnels doivent, entre autres, surveiller son cheminement à l’intérieur des murs, faire des approches auprès d’écoles et d’annonceurs et vérifier quel serait son message.

La question de la sécurité doit aussi être abordée.

«On évalue la capacité de la personne à être en mesure de donner ce type de conférence. Ça peut faire partie d'un plan de réhabilitation. Je ne vous dis pas que M. Martin fait ça dans le but d'avoir une sortie plus rapide. On ne peut pas cacher que ce sera un argument favorable», admet Me Fradette.

D'ici un an et demi à deux ans, Yves Martin pourrait être admissible à des permissions de sortie. C'est dans ces occasions que son avocat croit possible d'y inclure les conférences et les publicités.