Un généreux fournisseur devient patron des trains de banlieue

Le nouveau patron des trains de banlieue à Montréal est un ancien dirigeant de Bombardier qui donnait des cadeaux au PDG d’une agence gouvernementale pendant que son entreprise obtenait des centaines de millions $ en contrats publics.

En juin dernier, Raymond Bachant, ex-président de Bombardier Transport pour l’Amérique du Nord, a été nommé à la tête du Réseau de transport métropolitain (RTM), l’organisme responsable de l’exploitation des trains de banlieue. (Il ne faut pas le confondre avec l’ex-ministre des Finances Raymond Bachand).

Notre Bureau d’enquête a mis la main sur des courriels qui démontrent qu’entre 2008 et 2011, alors qu’il travaillait chez Bombardier, M. Bachant a offert de nombreux avantages à Joël Gauthier, ex-PDG de la défunte Agence métropolitaine de transport (AMT), remplacée par le RTM.

Plusieurs courriels montrent que M. Bachant a invité M. Gauthier à au moins dix événements sportifs et culturels dont:

√ Des matchs de hockey au Centre Bell dans la loge de Bombardier

√ Des matchs de tennis

√ Un concert de l’Orchestre symphonique de Montréal et un spectacle de Céline Dion

√ Des repas dans des restaurants chics, dont au fameux club 357C

Entre 2003 et 2016, Bombardier a remporté tous les contrats de l’AMT pour l’achat de voitures de trains et de locomotives.

Perquisition de l’UPAC

L’AMT a fait l’objet d’une perquisition de la part de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), en mai 2014. Elle soupçonnait M. Gauthier, qui n’a pas été accusé jusqu’ici, d’ingérence dans l’octroi de contrats publics et de financement politique illégal.

Des documents judiciaires diffusés à l’époque montraient que M. Gauthier avait l’habitude d’accepter des billets de faveur à divers événements sportifs ou culturels de plusieurs entreprises, dont Bombardier.

Mais rien ne montrait, jusqu’ici, que c’est Raymond Bachant lui-même qui faisait les invitations.

«Pas mon ami»

Dans un courriel qu’il nous a envoyé, M. Bachant a rejeté tout lien entre les contrats obtenus par Bombardier et les faveurs accordées à M. Gauthier.

«Ses décisions et ses pratiques d’affaires lui appartiennent entièrement et je ne peux en répondre.»

Le nouveau patron du RTM a pris ses distances de M. Gauthier. «Joël Gauthier n’est pas mon ami. Si c’est ce qu’il s’est fait croire, il a eu tort de penser que c’était partagé.» M. Gauthier l’avait justement décrit comme «un bon ami» dans un courriel adressé en mai 2009 à une connaissance, auquel notre Bureau d’enquête a eu accès.

Le directeur des communications de Bombardier, Éric Prud’Homme, a soutenu que les invitations de clients étaient «entièrement conformes aux normes d’éthique, à la règlementation, et aux pratiques normales de l’hospitalité entre partenaires d’affaires à l’époque»

De son côté, la présidente du conseil d’administration du RTM, Josée Bérubé, a affirmé qu’il n’avait pas été question des liens de Bombardier avec l’AMT au moment de l’embauche de M. Bachant.

«Les recruteurs ne nous en ont pas parlé, je suis totalement ignorante de ce qui se passait de ce côté, s’il s’est passé quelque chose.»

En mai 2017, pour la première fois depuis sa création en 1996, l’AMT a acheté des wagons d’un autre fournisseur que Bombardier. Elle a commandé 24 voitures du fabricant chinois CRRC.

Invitations impliquant Raymond Bachant

√ 30 octobre 2008: repas au Club 357C pour l’équipe de direction de l’AMT

CAPTURE D'ÉCRAN

√ 2 avril 2009: Concert de l’Orchestre symphonique de Montréal «Les Légendes du hockey»; à Joël Gauthier et sa conjointe (déclinée par Joël Gauthier)

√ 16 août 2008: Présence prévue de Joël Gauthier à la finale du tournoi de tennis du Canada en compagnie de Raymond Bachant (origine des billets indéterminée)

√ 24 octobre 2009: 2 billets pour le match Canadien-Rangers acceptés par Joël Gauthier

CAPTURE D'ÉCRAN

√ 26 novembre 2009: repas au restaurant XO de l’hôtel St James pour Joël Gauthier et sa vice-présidente Nancy Fréchette

√ 4 mai 2010: Invitation à l’équipe de direction de l’AMT au restaurant Laurie Raphaël, modifiée pour une loge du Centre Bell pour un match du Canadien

CAPTURE D'ÉCRAN

√ 30 octobre 2010: Invitation à Joël Gauthier et sa conjointe au bal de l’Orchestre symphonique de Longueuil

√ 13 août 2011: Deux billets à Joël Gauthier pour la demi-finale du tournoi de tennis du Canada

√ 19 août 2011: Deux billets pour Joël Gauthier et Line Beauchamp (alors ministre libérale) à un spectacle caritatif de Céline Dion au golf Mirage

CAPTURE D'ÉCRAN

√ 8 décembre 2011: 2 billets à Joël Gauthier et un VP de l’AMT, Pierre-Luc Paquette, pour le match Canadien-Canucks

Principaux contrats de Bombardier Transport avec l’AMT

Novembre 2016

Contrat d’entretien et d’opération des 264 voitures et 41 locomotives de l’AMT utilisées sur les six lignes de trains de banlieue de la grande région de Montréal 331 millions $

Février 2010

Contrat d’entretien du matériel roulant 34 millions $

Août 2008

Achat de 20 locomotives hybrides (diesel-électricité) 236,3 millions $

Décembre 2007

Achat de 160 voitures pour l’ensemble du réseau de train de banlieue 386 millions $

Septembre 2003

Achat de 22 voitures de train de banlieue pour la ligne Montréal-Dorion-Rigaud 60 millions $

Total

1 047 300 000 $

Qui est Raymond Bachant?

Depuis juin 2017: Directeur général du RTM

2014-2016: Président Bombardier Transport Amériques

2008-2013: Président Bombardier Transport Amérique du Nord

2006-2008: Vice-président et Chef de la direction financière de Bombardier Transport

Qui est Joël Gauthier?

2014: Il quitte Hexagone après que les soupçons de la police à son endroit aient été rendus publics.

2013: Il prend la tête du groupe Hexagone, créé à partir des anciennes entreprises de Tony Accurso.

2003-2012 : Président-directeur général de l’Agence métropolitaine de transport, prédecesseure du RTM

1999-2003: Directeur général du Parti libéral du Québec