Un juge renverse une condamnation de 72 millions $ pour Johnson & Johnson

Une cour d’appel du Missouri a infirmé mardi une décision qui condamnait le géant pharmaceutique à verser 72 millions $ américains à une femme décédée des suites d’un cancer des ovaires, a rapporté le «St. Louis Post-Dispatch».

En février 2016, l’entreprise avait été condamnée par un tribunal du Missouri à verser un dédommagement à la famille de Jacqueline Fox. Cette dernière était décédée quelques mois auparavant à l’âge de 62 ans d’un cancer des ovaires qui, selon la poursuite, avait été causé par l’utilisation pendant 35 ans de poudre pour bébé à base de talc.

La cour d’appel a toutefois estimé que la décision rendue dans le cas de Jacqueline Fox n’était pas la bonne. Selon le tribunal, la femme de l’Alabama n’aurait pas dû déposer sa poursuite à St. Louis, au Missouri

L’avocat représentant Mme Fox, Jim Onder, s’est dit déçu de la décision, mardi, tout en indiquant croire que la Cour suprême du Missouri infirmera la décision de la cour d’appel.

Il s’agissait de la première fois qu’un juge condamnait Johnson & Johnson après une poursuite liant le cancer des ovaires à ses produits à base de talc. Depuis, trois autres décisions défavorables ont été infligées à l’entreprise au Missouri, totalisant 307 millions $ américains en dommages à payer à Johnson & Johnson.

Une cour de la Californie a aussi condamné, l’été dernier, l’entreprise à verser 417 millions $ à une plaignante atteinte d’un cancer des ovaires.

La pharmaceutique de New Brunswick, au New Jersey, a fait appel de toutes ces condamnations. L’entreprise dément qu’il existe quelque lien que ce soit entre ses produits à base de talc et le développement du cancer des ovaires.