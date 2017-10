Un petit hibou visite un couple de Saint-Cyprien

Un couple de Saint-Cyprien a eu tout un réveil hier soir. Un bébé hibou s’est heurté à une de leurs fenêtres.

C’est vers 1h30 que Daniel Bourgoin et sa conjointe, Chantal Breton, ont entendu un bruit assez fort pour les faire sortir de leur sommeil.

Ils sont donc sortis à l’extérieur de leur maison pour voir ce qui venait de toucher leur fenêtre.

Le petit hibou gisait alors sur le sol. Le couple croyait que s’en était fait pour l’oiseau.

«Notre maison est quand même vitrée, et il y a plein de plantes à l’intérieur, sûrement qu’il a voulu continuer sa route, mais bon. On pensait qu’il était mort, mais on l’a quand même rentré dans la maison», raconte Daniel Bourgoin.