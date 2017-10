Une enquête du BST ouverte après une collision entre un drone et un avion

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a confirmé mardi matin qu’une enquête était ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de la collision entre un drone et un avion de la compagnie Skyjet survenue jeudi dernier à Québec.

Le Bureau a confirmé la nouvelle peu avant 11h30 mardi, cinq jours après la collision entre le Beech King Air A100 et un drone à 1500 pieds d’altitude près de l’aéroport Jean-Lesage.

L’incident, survenu peu avant 18h, n’avait fait aucun blessé parmi les deux membres d’équipage et les six passagers qui se trouvait à bord de l’appareil. Le drone a provoqué des dommages mineurs à l’aile gauche de l’avion, égratignant l’aile et un boudin de dégivrage selon les premières constatations du BST.