Une mère aurait tué deux de ses enfants en les mettant dans un four

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une femme d’Atlanta est accusée d’avoir tué deux de ses quatre enfants en les plaçant dans le four, pour ensuite l'allumer.

Selon l’Atlanta Journal-Constitution, une autopsie officielle est toujours en cours.

Le mandat d’arrestation indique que Lamora Williams, âgée de 24 ans, aurait mis ses fils dans le four entre jeudi soir et vendredi 23h. Ke’Younte Penn avait deux ans et son frère, Ja’karter Williams, avait un an.

Selon les policiers, un autre enfant âgé de trois ans était dans l’appartement, mais n’avait aucune blessure au moment où ils sont arrivés. Williams a également une fille de six ans. Elle était en sécurité chez des membres de la famille et n’était pas présente vendredi soir.

Le service de police d’Atlanta indique que les deux garçons «avaient des brûlures qui ont pu être causées par le four». L’appareil a d’ailleurs été retiré de l’appartement pour une enquête future.

Jameel Penn, le père des enfants, affirme qu’il a appelé la police après que Williams l’ait rejoint via un appel vidéo et qu’il ait aperçu ses garçons sur le sol, vendredi soir. «Après avoir vu ce que j’ai vu, vous le savez que j’ai appelé les policiers», a-t-il déclaré.

Lors d’une vigile, samedi soir, Penn tenait son fils de trois ans dans ses bras. «Je n'ai plus d’âme», a-t-il témoigné.

Des amis et des membres de la famille de Williams ont dit à l’Atlanta Journal-Constitution qu’elle souffrait de problèmes mentaux non diagnostiqués qui se sont amplifiés quand son père est décédé alors qu'elle avait 19 ans. Ils ajoutent que c’est une mère monoparentale qui recevait de l’aide de Penn, mais pas assez étant donné sa condition.

Neesa Smith, une amie de longue date de Williams, s’est fait appeler par cette dernière, vendredi soir. Au cours de l’appel, Williams a indiqué «ne plus être capable de faire cela encore» et que ses enfants étaient morts. Smith lui a dit d’appeler immédiatement la police, mais Williams a appelé Penn à la place.

Williams a raconté à Penn qu’elle avait laissé les enfants avec une gardienne vendredi midi et quand elle est revenue en soirée, la gardienne était partie et ses enfants étaient décédés.

La police ne croit pas cette version des faits.

Lamora Williams a fait sa première apparition en cour lundi.