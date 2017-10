Une Montréalaise s’envole vers le Pérou pour tenter de retrouver son fils

La mère d’un Canadien porté disparu au Pérou depuis trois semaines s’est envolée pour Lima, mardi, afin de tenter de retrouver son fils.

«Je suis inquiète. J’ai mes peurs, mais je ne peux pas m’y attarder», a expliqué Alisa Clamen à la chaîne Global News peu avant de s’envoler vers l’Amérique du Sud.

Mme Clamen a eu des nouvelles de son fils, Jesse Galganov, pour la dernière fois le 28 septembre. Ce dernier devait partir le lendemain de la ville d’Huarez pour une randonnée de quelques jours, soit jusqu’au 2 octobre. Il avait averti sa mère qu’il ne pourrait pas être joint pendant cette période.

Or, Jesse Galganov n’a pas donné la moindre nouvelle depuis. «Mon but est d’aller là-bas pour le chercher et rassembler autant de gens que possible pour tenter de le retrouver, ainsi que de m’assurer que les recherches impliquent autant de monde que possible», a expliqué Mme Clamen.

«J’ai besoin d’être là-bas. Je dois retrouver mon fils. Je dois le ramener à la maison», a-t-elle ajouté.

La mère a précisé ne pas savoir si Jesse Galganov s’est aventuré seul sur le trek de Santa Cruz ou s’il était accompagné d’autres randonneurs.

Elle a aussi indiqué que les autorités péruviennes et canadiennes, de même que la police de Montréal, ont été avisées de la disparition.