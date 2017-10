Visite du tout nouveau ravitailleur Astérix

Le tout nouveau ravitailleur de la Marine royale canadienne Astérix est pratiquement complété, et a quitté la cale sèche pour le fleuve Saint-Laurent.

Le chantier est une véritable fourmilière, où les ouvriers se relaient 24h par jour, 7 jours sur 7 afin de livrer le navire pour le 1er décembre.

«Il est prêt à 98%, on est dans la finition. Non seulement on est dans les délais, mais aussi dans les coûts» se réjouit Alain Garceau, vice-président de l’ingénierie au Service de la flotte fédérale. Près de 1400 personnes ont œuvré sur le bateau, et jusqu’à 850 en même temps.

Le ravitailleur Astérix aura nécessité deux ans de travaux, un «exploit» selon monsieur Garceau, lui qui est ingénieur militaire.

«C’est un porte-conteneurs fabriqué et acheté Allemagne. On a seulement conservé la coque et une salle des machines pour le convertir en ravitailleur. Ç'a permis des économies substantielles» explique-t-il, ajoutant que le navire est financé à 100% par le privé. La Marine royale canadienne le louera par la suite.

L’équipage, composé entièrement de personnel civil, et les marins pourront bénéficier d’équipement à la fine pointe de la technologie. En effet, le bateau est une véritable cité, avec internet sans fil, cafétéria dernier cri, salles de repos et même des cabines individuelles pour les marins.

La cale de l'Astérix accueillera aussi le plus grand hôpital de la flotte canadienne.

«On est très fier. On a travaillé fort, avec des gens de grands talents. On l’a conçu au complet. C’est un ravitailleur créé pour des marins, par des marins», conclut Alain Garceau.