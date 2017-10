Affaire Salvail: l’AQTIS soutient ses membres

L'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS) a indiqué relativement à l’affaire Salvail qu’elle avait communiqué mercredi avec ses membres pour les informer des procédures à suivre s’ils veulent porter plainte contre l’animateur et producteur, qui fait l’objet d’allégations d’inconduites sexuelles.

L’AQTIS indique dans un communiqué qu’elle assure ses membres de «son appui concret pour les accompagner et les représenter dans ce processus souvent pénible».

Selon l’organisation syndicale, «des ressources spécifiques du programme d'aide aux membres ont été déployées pour apporter une aide professionnelle aux victimes».

«C'est précisément dans ce type de situation que l'action syndicale et la solidarité prennent tout leur sens. Nous sommes à 100 % avec nos membres et nous les invitons à communiquer avec nous», a dit le président de l'AQTIS, Alexandre Curzi.

«Nous allons agir dans le respect de leur volonté et respecter l'anonymat de celles et ceux qui le désirent, a-t-il ajouté. Comme industrie, nous allons aussi devoir faire le point, une fois cette tempête passée pour mettre en place des mécanismes pour faciliter les dénonciations et faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire.»

L'AQTIS a précisé qu’elle travaille de concert avec l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) dans ce dossier, les deux organismes ayant discuté de cette question.