Allégations envers Éric Salvail : un déluge de commentaires sur Facebook

Éric Salvail s’est retrouvé dans l’eau chaude mercredi après que plusieurs personnes eurent fait part de présumées inconduites sexuelles de la part de l’animateur et producteur dans un contexte professionnel.

Ces allégations visant Éric Salvail ont provoqué un déluge de réactions sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook de TVA Nouvelles, la majorité des internautes condamnaient, mercredi matin, les gestes reprochés à la personnalité publique. Certains se portent toutefois à la défense de l’animateur et lui accordent le bénéfice du doute.

«C’est fâchant et triste cette histoire. Le gars est au summum de son succès et gâche tout parce que sa tête passe pu dans porte et qu’il se croit tout permis. Il va se rendre compte que tomber de l’échelle, c’est rapide en titi», a écrit Marie-Claude sur Facebook.

Pour Brigitte, ces allégations devaient sortir, un jour ou l’autre. «C’était écrit dans le ciel qu’un scandale lui éclaterait au visage un de ces jours... Je ne comprends pas comment tu peux avoir de tels comportements et penser que tu t’en tirerais sans que ça sorte au grand jour» a laissé en commentaire l’internaute.

Intolérable

Pour plusieurs autres personnes, de tels comportements ne devraient jamais être tolérés, personnalité publique ou pas. «Excentrique ou pas, c'est inacceptable», écrit Virginie.

Mélanie de son côté croit que les inconduites sexuelles d’Éric Salvail s’expliquent justement parce qu’il est extraverti.

«Il a une personnalité excentrique et il est blagueur... alors le sérieux de tout ça pas certaine», écrit la femme sur la page de TVA Nouvelles. Certains internautes espèrent voir Éric Salvail réagir rapidement aux allégations, et lui donnent le bénéfice du doute.

Bénéfice du doute

«On va attendre de voir comment il va se défendre. Dans ce milieu artistique, ça devient une grande famille alors peut-être bien des gestes et paroles qui peuvent être mal interprétés, des blagues plates. Il y a peut-être plein de monde qui veut le voir tomber», croit Jeanne.

Certains refusent toutefois de croire que le célèbre animateur et producteur ait pu poser de tels gestes.

Certains n'y croient pas

«Ben voyons donc! Moi je ne crois pas à cela. Éric connait du succès et ce sont des petits jaloux qui veulent mettre le trouble, c'est tout!», écrit Noëlla.

Une autre internaute croit également qu’il pourrait s’agir d’une tactique pour faire tomber la vedette québécoise. «Je l'ai déjà dit et je le redis...C'est toujours ainsi quand quelqu'un devient populaire, il faut toujours lui trouver ou lui créer un scandale question de lui nuire et brimer sa popularité... Moi je n'en crois rien et je n’embarque pas là-dedans... Je suis certaine que ces personnes veulent seulement faire de l'argent avec ça...», souligne Josée.

Aucune enquête n’a été ouverte à la suite des allégations rapportées mercredi matin.