Dans la peau d’un juré

Le jury est maintenant séquestré pour tenter d’en arriver à un verdict unanime au procès de Randy Tshilumba, qui a tué l’employée d’un Maxi à Montréal. La situation peut intriguer par son caractère inhabituel. Comment ça se passe dans une salle de délibérations? Marc, un ancien juré dont l’identité n’a pas été dévoilée, a raconté son expérience à l’émission Le 9 heures, sur LCN.

L’homme, qui a siégé sur un jury dans le cadre d’un procès pour le meurtre d’une femme, décrit une atmosphère électrique dans la salle où il se trouvait avec 11 autres jurés. «C’était très tendu dès le départ», a-t-il déclaré.

Dans les premières heures, chacun dévoile sa position initiale sur la question. «En dedans de deux heures, on voit qui pense quoi.»

Un président du jury est nommé pour se charger de diriger les discussions. Même s’il n’a pas hérité de cette responsabilité importante, Marc a néanmoins vécu l’expérience comme une épreuve. D’ailleurs, les délibérations se sont étirées sur 16 jours, une période considérable. En cours de route, les jurés se sont retrouvés dans un cul-de-sac et ont dû retourner voir le juge pour dénouer l’impasse. «On était huit contre quatre et c’était assez tendu... Ça en est même venu aux poings!» s’est-il rappelé.

Les délibérations se sont heureusement conclues sur une note plus apaisée. «Aussi bizarre que ça puisse paraître, quand la décision a été prise, c’est devenu très tranquille, on aurait pu entendre une mouche voler. On s’est sentis libérés, dans le fond», rapporte Marc, qui a même côtoyé des jurés après la fin de l’aventure.

Il reconnaît que c’est une expérience humaine exceptionnelle. «Mais je ne recommencerais pas», a-t-il conclu.