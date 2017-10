Débat des candidats à la mairie de Québec: le bulletin de nos experts

Trois experts ont été appelés à juger le débat de mardi soir entre les trois candidats à la mairie de Québec.

Marie-Eve Bédard, directrice de Tact Intelligence-conseil

Régis Labeaume

C’est un match nul. Il n’a pas gagné ni perdu. Il donnait l’impression au début que c’était un passage obligé qui ne lui tentait pas beaucoup. Il avait tellement de retenue qu’il avait l’air fade. On ne retrouvait pas la personnalité habituelle de M. Labeaume. Mais, du point de vue stratégique, si j’avais été dans son équipe de campagne, je lui aurais aussi dit de ne pas trébucher. Il a envoyé le message qu’il connaissait vraiment bien la ville. C’est un avantage certain.

7/10

Jean-François Gosselin

Il a dominé le débat par sa présence, car il est intervenu à plusieurs reprises. Sauf qu’il ne souriait pas. Il était trop agressif. Son non-verbal aussi était agressif. Il a réussi à marteler ses engagements, mais son attitude nous faisait oublier son message. Depuis le début de la campagne, il dit qu’il veut le retour du respect à l’hôtel de ville, mais il a démontré tout le contraire en interrompant ses adversaires et en faisant preuve d’agressivité. Les bottines ne suivent pas les babines.

6/10

Anne Guérette

Elle a quand même bien tiré son épingle du jeu, bien qu’elle ait eu de la difficulté à s’imposer. Elle était posée et souriait beaucoup. Elle est restée calme pour exposer ses engagements. Le problème, c’est qu’elle était peut-être préparée de façon trop rigide et est restée sur la formule. Elle semble avoir été déstabilisée pour cette raison. Elle a perdu sa spontanéité, ce qui semble avoir contribué à sa difficulté de s’imposer. Mais, dans l’ensemble, elle a bien fait. Ça lui a évité de trébucher.

8/10

Alain Blanchette, vice-président relations publiques communications marketing chez Hill + Knowlton Strategies

Régis Labeaume

Il a été calme et serein. Il a misé sur son bilan. Il a été très conscient des citoyens de la périphérie pour ses engagements. Il a été sensible des préoccupations des citoyens. Globalement, il était en contrôle de ses dossiers. Il a martelé le mot « vérité » et démontré qu’il connaît l’administration. Son attitude était inspirée de sa popularité dans les sondages. Il se sait et il se voit encore comme le maire de Québec. Il n’a pas été pris en défaut.

8/10

Jean-François Gosselin

Il a été très offensif. Sur l’offensive à temps plein, même. Offensif, mais aussi offensant. À un certain moment, il a même été impoli envers le décorum. Il cherche clairement à polariser l’électorat avec ses positions. Il a réussi à passer son message, mais la manière était agaçante. On a toujours l’image du joueur de hockey en tête. Ce n’est pas toujours négatif, mais là, il tirait partout. Il a été dominant, mais pas tout le temps pour les bonnes raisons.

7/10

Anne Guérette

Elle a bien commencé, rappelant certains bons aspects de son programme. Mais elle a perdu ses repères durant le débat. Elle a donc été inégale. À certains moments, elle a été confuse sur des questions et ses positions. Même lorsque c’était sur des éléments de son programme, il y avait une certaine confusion. Sur l’économie, elle a été absente. À d’autres moments toutefois, elle était très à l’aise et confortable, mais sur les dossiers courants, comme si elle gardait son rôle d’opposition à la Ville.

6.5/10

Luc Ouellet, associé à la firme de relations publiques National

Régis Labeaume

Au départ, on n’a pas reconnu le maire sortant. Ça ne semblait pas lui tenter d’y être. Ça a pris du temps avant que l’avion décolle. Il n’était pas souriant et il manquait de combativité. Puis, à mi-parcours, il a eu l’air d’un maire. Il a dégagé l’image d’un maire en plein contrôle. Sans doute qu’il voulait être plus calme pour ne pas sortir de ses gonds. Ainsi, il a fait un match nul. Il ne s’est pas démarqué, mais n’a pas perdu de points.

7.5/10

Jean-François Gosselin

Il a très bien passé ses messages. Il a démontré qu’il voulait être le changement. Il a démontré qu’il voulait l’emploi. Il a semblé le maître du jeu. Mais il était aussi un peu agressif et pas assez souriant. Il a coupé trop souvent la parole à ses adversaires. Il semblait mieux préparé. On connaît ses engagements. Il a réussi à camper la question de l’élection, c’est-à-dire le transport.

7.5/10

Anne Guérette

Sur le plan de sa présentation et de son langage corporel, Mme Guérette a bien fait. Elle était souriante et a démontré une personnalité agréable. Cependant, elle avait de la difficulté à répondre aux questions par moments. Elle n’a pas été capable de présenter son programme de campagne électorale convenablement. Elle a encore exposé des enjeux qui ne s’adressent pas à l’ensemble de la population.

7/10