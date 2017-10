Elle aurait caché sa grossesse jusqu’à son accouchement

La mère du nouveau-né, dont la mort suspecte fait l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, n’aurait jamais dit à son propre conjoint qu’elle était enceinte, a assuré ce dernier.

«Nous étions ensemble depuis quatre ans et je réalise aujourd’hui que je ne sais pas du tout qui elle est, a confié l’homme de 29 ans, les larmes aux yeux. Elle m’a menti pendant tout ce temps. Je suis confus dans ma tête actuellement.»

«Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant», a indiqué mardi le sergent Hugo Fournier, de la Sûreté du Québec (SQ). Pour cette raison, nous tairons l’identité des individus impliqués dans cette histoire.

La relation du couple, qui a déjà un enfant de trois ans ensemble, s’était fragilisée au cours des derniers mois. La mère de 27 ans avait gagné beaucoup de poids, mais niait être enceinte. Elle disait plutôt souffrir du syndrome du côlon irritable et prétextait que ses changements physiques en résultaient.

Son conjoint avait d’importants doutes puisque lors de sa dernière grossesse, elle avait dit n’avoir jamais su qu’elle était enceinte jusqu’à son accouchement à 39 semaines.

Selon nos informations, elle aurait accouché au début de la fin de semaine sans assistance médicale. Samedi soir, elle a rédigé un message sur Facebook où elle indique que les «attaques» liées à sa maladie sont finalement terminées.

Elle a perdu 20 livres

«J’ai perdu environ 20 livres maintenant et je ne ressemble plus à une baleine [ou une femme enceinte pour ceux qui pensent que je fais des tonnes de bébés].»

Dimanche vers 14h, elle s’est présentée à l’hôpital de Saint-Eustache avec une condition médicale indiquant clairement qu’elle venait de mettre un enfant au monde. Le personnel a alors contacté le 911 et la police de Deux-Montagnes a amorcé l’enquête.

Pour une raison qui n’a pas été divulguée, le dossier a rapidement été transféré à la section des crimes contre la personne de la SQ. Lorsqu’ils ont obtenu le mandat, les enquêteurs ont perquisitionné la résidence. C’est à ce moment qu’ils ont trouvé le nouveau-né mort.

Les spécialistes de l’identité judiciaire ont passé la maison au peigne fin pendant plusieurs heures à la recherche d’indices et le corps de l’enfant a été sorti sur une civière lundi vers 14h.

Innocent

Le conjoint de la mère de l’enfant était absent lors de l’accouchement et jure n’avoir aucun lien avec cette histoire.

«Je sais que tout le monde va penser que je suis un sérieux débile, mais je n’ai rien fait de mal», a-t-il martelé.

Bien qu’il soit démoli depuis la découverte du bébé, il se console du fait que le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) lui a déjà confié la garde de sa fillette, qui est en parfaite santé.

Mardi, il était entouré de ses parents et de son meilleur ami, mais aussi de la mère et de la sœur de sa conjointe. Cette dernière n’était pas présente et il a été impossible de la joindre.

La mère avait tendance à inventer constamment des histoires, selon des membres de son entourage. Elle aurait, notamment, fait croire à son conjoint et à plusieurs amis qu’elle étudiait en médecine alors que c’était faux.