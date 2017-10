Entente entre Projet Montréal et Coalition Montréal

Projet Montréal et Coalition Montréal ont conclu une entente: Jean Fortier soutient la candidature de Valérie Plante à la mairie, en retour de quoi Projet Montréal soutient quatre demandes de Coalition Montréal.

Si la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, est élue mairesse le 5 novembre prochain, elle entend donc travailler à rendre le conseil municipal plus collégial et créer des groupes de travail sur le transport, la réduction du fardeau fiscal et les relations entre la Ville et les arrondissements.

Questionné mercredi matin à savoir pourquoi il avait décidé de suspendre sa campagne à la mairie et ainsi d’accorder son soutien à Mme Plante, Jean Fortier a simplement répondu: «J’ai décidé d’appuyer Mme Plante parce qu’on peut avoir des éléments communs et je pense humblement que je peux l’aider à renforcer le conseil ou le comité exécutif à l’occasion».

Il a par la suite admis en anglais qu’il avait réalisé qu’il était difficile d’avoir l’attention de tous les médias pour transmettre son message. «Peut-être qu’on a manqué de ressources financières pour le faire», a-t-il admis.

Le chef de Coalition Montréal, Marvin Rotrand, questionné à savoir s’il s’était senti «trahi» par la décision de Jean Fortier a dit: «Non, Jean a pris une décision, je respecte cette décision, et c’est une décision qui respecte nos valeurs fondamentales».

Marvin Rotrand précise qu’il ne soutient pas toute la plate-forme de Projet Montréal, mais croit qu’il pourra collaborer avec son administration et espère avoir la balance du pouvoir.

Jean Fortier obtenait 3 % des intentions de vote des électeurs, selon le dernier sondage sur les élections municipales à Montréal.

Jean Fortier suspend sa campagne à la mairie, mais ne démissionne pas comme candidat. Il souhaite quand même être élu comme conseiller municipal grâce à son colistier, le candidat John Symon dans le district Peter-McGill.

Projet Montréal et Coalition Montréal ne fusionneront pas. Les campagnes locales des candidats vont continuer chacune de leur côté et les deux partis gardent leur plate-forme respective.