Éric Salvail «fortement ébranlé»

Éric Salvail a réagi pour la première fois sur sa page Facebook, après s’être vu reprocher des inconduites sexuelles par une dizaine de personnes.

«Je vous avoue être fortement ébranlé par les propos publiés ce matin. J’aborde cette situation avec énormément d’empathie pour tous ceux et celles à qui j’aurais pu causer un malaise ou quelque forme de préjudice que ce soit. Je n’ai jamais eu l’intention d’indisposer quiconque. En pareilles circonstances, j’ai la chance d’avoir le soutien de mes proches, de mes collègues et de mon conjoint. Je choisis donc de prendre une pause professionnelle de quelques jours. Une pause qui me permettra de faire le point sur les événements», pouvait-on lire sur sa page officielle.

L'animateur a mis cette publication en ligne quelques minutes après avoir vu son émission «En mode Salvail» suspendue par le Groupe V Média «pour une période indéterminée», pouvait-on lire dans un communiqué publié par la station.

Rouge FM a pour sa part indiqué en milieu d'avant-midi, mercredi, que l'émission «Rouge au retour» serait proposée à ses auditeurs en lieu et place d'«Éric et les fantastiques» en fin de journée.

La compagnie aérienne Air Transat a aussi mis fin à un concours qui était associé à l'émission d'Éric Salvail.