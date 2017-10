Frédéric Rioux se retire de la course à la mairie de Rimouski

Un deuxième candidat abandonne la course à la mairie de Rimouski en moins d'une semaine. Il s’agit de Frédéric Rioux qui a annoncé tôt mercredi matin qu’il se retire de la course.

L’homme d’affaires explique qu'il se retire d'abord pour des raisons familiales. Il soutient que sa conjointe vivait difficilement avec les critiques et les commentaires à son égard sur les réseaux sociaux. Il explique aussi que sa campagne électorale l'obligeait à négliger ses entreprises.

Frédéric Rioux se dit aussi victime des médias dont il questionne l'impartialité. Cependant à ce sujet, il dit que sa décision de se retirer de la course à la mairie n'est pas motivée par les récents reportages sur ses démêlés judiciaires.

TVA Nouvelles a notamment dévoilé au début août que la Société de l'assurance-automobile du Québec lui réclame près de 180 000 $ pour des indemnités qu'il a reçues à la suite d'un accident de la route et auxquelles il n'avait pas droit. Il y a aussi un jugement de la Cour canadienne de l'impôt datant de 2007 qui est revenu le hanter la semaine dernière et dans lequel il est présenté comme un homme d'affaires menteur et fraudeur.

Course à la mairie

Rappelons que Jean Richard a abandonné la course à la mairie mercredi dernier, principalement pour des raisons personnelles, lui qui est le beau-frère du maire sortant et candidat à la mairie Marc Parent.

Quatre candidats sont toujours en lice à 18 jours du scrutin. Il s’agit du maire sortant Marc Parent, du conseiller sortant Pierre Chassé, de l'ex-attaché politique Djanick Michaud et de l'ex-conseiller municipal Gilles Thériault.

Les quatre candidats ont bien l'intention de garder le cap.

«Il y en a qui sont venus, il y en a qui ont quitté, mais il y a une constance, moi je me suis présenté dès le 14 mars. J’ai été très actif sur le terrain, avec un programme bien établi et je continue mon petit bonhomme de chemin», a expliqué le candidat Pierre Chassé.

Djanick Michaud a commenté son plan. «Ma stratégie depuis le début est de défendre le droit citoyen et la place des citoyens dans le monde politique municipal, a-t-il dit. Alors je maintiens le cap.»

Le maire sortant Marc Parent a expliqué que pour ce qui est de son plan de campagne, jusqu’à maintenant, les réactions des gens rencontrés sont très positives et c’est extrêmement encourageant.

Le candidat Gilles Thériault lui a choisi de ne pas accorder d'entrevue.