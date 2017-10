Harcèlement sexuel: comment réagir?

Le harcèlement psychologique en milieu de travail, qui inclut le harcèlement sexuel, n’est pas toujours simple à définir.

Mario Dumont a reçu à son émission Me Marianne Plamondon, présidente de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, pour discuter de la question du harcèlement et des inconduites sexuelles.

Comment définir l’inconduite sexuelle? «Ça prend une conduite vexatoire, c’est-à-dire une conduite qui est offensante, qui est humiliante», selon Me Plamondon. «Le critère est établi en fonction d’une personne dite raisonnable, une tierce personne en situation semblable croirait-elle que c’est une situation normale? À partir du moment où la réponse est non, on a une conduite vexatoire», explique-t-elle.

L’atteinte à la dignité forme le deuxième critère pour définir le harcèlement en milieu de travail.

«La personne qui a subi la situation s’est-elle sentie humiliée? On n’a pas besoin d’une expertise médicale pour le prouver, mais est-ce que la personne s’est sentie blessée dans son amour-propre», précise Me Plamondon.

L’effet des gestes sur le climat de travail fait aussi partie des éléments qui définissent le harcèlement.

«Est-ce que ça crée un milieu de travail malsain, est-ce que ça a mis des gens mal à l’aise? Est-ce que ça a empêché la victime d’évoluer professionnellement?»

C’est ensuite à l’employeur de prouver qu’il a fait le nécessaire pour prévenir et faire cesser le harcèlement.

«Comme patron ultime, on a l’obligation de prévenir le harcèlement, de mettre des mesures, habituellement on a des politiques en matière de harcèlement, on doit la diffuser pour que ces comportements ne soient pas tolérés. À partir du moment où un patron est informé d’une situation, il doit prendre des mesures pour la faire cesser rapidement», conclut l'avocate.