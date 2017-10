Victimes présumées d'un instructeur de conduite recherchées

Le Service de police de Laval (SPL) a procédé l’arrestation d’un professeur de conduite accusé d’attouchements et d’agressions sexuelles sur des jeunes filles alors qu’il se trouvait en position d’autorité, et ce, sur une période de plus de 20 ans.

Yvon Boulet, 71 ans, a été appréhendé le 12 octobre dernier et le SPL a lancé un appel à tous, mercredi, par que les policiers ont des raisons de croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes.

Celles-ci sont invitées à communiquer avec les enquêteurs de la division des agressions sexuelles du SPL afin de déposer une plainte officielle via le 911 ou la Ligne Info 450 662 INFO (4636). Dossier LVL 170504 024.

Boulet aurait travaillé pour plusieurs écoles de conduite sur la Rive-Nord de Montréal, notamment à Laval et Saint-Eustache.

Dans le cadre de ses fonctions, «il aurait tenu des propos vulgaires, à connotations sexuelles, et il aurait commis des attouchements sexuels sur ses jeunes élèves. De plus, afin d’éviter les représailles, il les aurait menacées de mort pour les contraindre au silence», a indiqué Geneviève Major, porte-parole du SPL.

Le septuagénaire a été libéré avec certaines conditions à respecter. Il sera de retour en cours le 17 novembre.