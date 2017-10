La présidente de l’Union des artistes (UDA), Sophie Prégent, s’est dite atterrée par les allégations d’inconduites sexuelles à l'endroit de l’animateur et producteur Éric Salvail.

«Éric est un ami personnel (...) Ça me touche personnellement bien avant de me toucher comme président de l’Union des artistes», a-t-elle confié en entrevue à TVA Nouvelles.

«J’étais désolée ce matin, j’étais atterrée, je ne pouvais pas croire qu’on était dans une situation comme ça au Québec. (...) Je me doutais que quelque chose pouvait sortir, mais tu as toujours l’impression que ça ne se peut pas, tant que tu n’es pas devant le fait accompli.»

Ces révélations doivent permettre à l’UDA d’aider au mieux les victimes d’inconduites sexuelles.

«Nos structures sont très efficaces à partir du moment où les gens les utilisent. Le problème c’est que les gens ne dénoncent pas et ne communiquent pas avec nous», a expliqué Mme Prégent.

«C’est là qu’il faut qu’on se positionne et qu’on trouve une façon de faire pour que les gens qui sont victimes de choses comme celles-là puissent dénoncer.»

Selon Sophie Prégent, une mobilisation du milieu artistique au complet serait nécessaire pour mettre les bons outils de soutien en place.

«On pourrait penser à un nouveau code d’éthique qui serait plus mobilisateur et qui concernerait toutes les associations (de l’industrie du spectacle, NDLR). Si on était capable d’avoir les producteurs, les auteurs, les réalisateurs, les acteurs et animateurs ensemble, on pourrait se donner ce code de déontologie strict avec un comité, et un numéro de téléphone d’urgence», a-t-elle détaillé.

Par ailleurs, Mme Prégent a précisé qu’Éric Salvail avait le droit au soutien de la part de l’UDA puisqu’il en est un membre.

«Je connais Éric, je sais quel humour il a. Mais là ce n’est pas de ça dont on parle, c’est plus grave que ça. C’est une inconduite sexuelle, ce n’est plus de l’ordre de l’humour, on n’est plus là-dedans», a-t-elle conclu.