Justin Trudeau en pleurs après la mort de Gord Downie

Mercredi matin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, n'a pu retenir ses larmes devant les journalistes au Parlement canadien en abordant la mort du chanteur Gord Downie.

«Il était mon ami. Gordon était l'ami de tout le monde», a-t-il déclaré sous le coup de l'émotion.

Il a également souligné l'engagement de l'artiste envers plusieurs causes canadiennes, dont les enjeux autochtones. «Nous sommes moins en tant que pays sans lui. Il va nous manquer.»

«Il nous manquera énormément, mais il va nous inspirer toujours à plus aimer et mieux aimer ce pays. C’est un moment où nous devons célébrer sa vie, célébrer sa passion, célébrer sa musique et sa poésie et le garder toujours en nous», a conclu le premier ministre.

Plus tôt mercredi, le premier ministre avait réagi sur Twitter: «Personne ne pourra jamais te remplacer, Gord. Repose en paix, mon ami.»

Le leader de la formation rock canadienne The Tragically Hip, est décédé mardi soir, à l’âge de 53 ans. Il a succombé à un cancer incurable du cerveau diagnostiqué en décembre 2015.

Justin Trudeau avait assisté au dernier concert qu'avait donné le groupe le 20 août 2016 à Kingston, en Ontario.