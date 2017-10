La mairie est chaudement disputée à La Tuque

Les électeurs de La Tuque ont l’embarras du choix alors que quatre candidats souhaitent devenir maire de la ville en Mauricie.

Parmi eux, on retrouve Pierre-David Tremblay, un ancien policier montréalais qui a quitté la mairie qu'il occupait dans le village voisin de La Bostonnais pour solliciter celle de La Tuque. Il peut légalement le faire puisque sa résidence se trouve à cheval sur la frontière des deux municipalités.

«J'ai vu que ça n'avançait plus à La Tuque, donc je me suis dit "pourquoi pas"», a expliqué le candidat.

De son côté, Michel Pronovost, un retraité du monde la santé et ancien conseiller municipal, a quitté la tribune d'affaires publiques qu'il occupait à la radio locale pour se lancer dans la course. Les finances publiques représentent son principal cheval de bataille.

«Depuis avril les gens me parlent beaucoup de la dette», a-t-il dit. À La Tuque, la dette s'élève à 40 millions $.

L'ancien directeur de l'hôpital a aussi admis qu'il s'ennuyait à la retraite pour justifier sa candidature.

Pour sa part, Rémy Beaudoin dit qu'il cherchait «des défis et de l'action». L'économie est sa priorité. «Présentement, la ville est en stagnation et un peu en décroissance et il y a plein d'opportunités», a analysé le candidat.

Le plus jeune candidat, Alexandre Quessy, 38 ans, est ingénieur dans un atelier de métallurgie. Il assure que, s'il est élu, il parviendra à occuper son emploi à plein temps tout en remplissant ses occupations de maire. «Je ne crois pas que la job de maire en soit une de 9 à 5», a-t-il affirmé.

Peu importe qui est élu le 5 novembre, il est toutefois certain que les Latuquois auront un nouveau maire. En effet, le maire sortant Normand Beaudoin a choisi de ne pas se représenter, après avoir dirigé la ville durant deux mandats.