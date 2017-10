L'affaire Salvail a des répercussions jusqu'à Québec

Le harcèlement sexuel n’est pas uniquement un problème qui concerne les rapports hommes-femmes, a souligné la ministre responsable de la Condition féminine, Hélène David, mercredi matin.

«Il n’y a pas que les rapports hommes-femmes qui sont en cause dans le dévoilement des situations. Ça peut être des rapports hommes-hommes, femmes-hommes, femmes-femmes», a-t-elle indiqué, lors d’une mêlée de presse.

La ministre David réagissait notamment aux allégations d’inconduite sexuelle qui pèsent contre l’animateur vedette de «V» Éric Salvail mercredi.

Elle faisait également référence au mouvement de solidarité #moiaussi, grâce auquel des millions de personnes, surtout des femmes, ont reconnu avoir été victimes de harcèlement et de violences sexuels.

Hélène David croit d’ailleurs qu’il s’agit «d’un phénomène de "briser le silence" qui est très important». Quant au cas précis d’Éric Salvail, elle a refusé de «commenter un cas nominatif».

«Bien sûr, c’est révoltant, a affirmé la ministre des Relations internationales et de la Francophonie Christine St-Pierre. On se demande comment des choses comme ça peuvent se passer. Maintenant, il faut aussi reconnaître que, dans notre société, il y a la présomption d’innocence. On va laisser les choses suivre leur cours. L’important, c’est que les personnes qui sont victimes de ces actes-là puissent les dénoncer si elles en sentent le besoin.»

«Ce qui est allégué présentement me laisse voir des comportements que j’entends beaucoup quand je suis le #moiaussi, a dit la député de Québéc solidaire Manon Massé. C’est très difficile pour une victime de se faire entendre, de se faire croire. Pour moi, la situation de M. Salvail illustre ce qu’une multitude de femmes et d’hommes vivent.»