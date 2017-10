Les préférés des enfants au KidCon ce week-end

Plusieurs personnages adulés des enfants seront réunis ce week-end, au Stade Uniprix à Montréal, pour la troisième édition de l’événement KidCon.

Chase et Stella – chiots héros de l’émission «La Pat’Patrouille» –, les pouliches de «Mon petit Poney», Les Tortues Ninja et des membres de la franchise «Star Wars» ne sont que quelques-unes des vedettes attendues samedi et dimanche.

En plus de rencontrer leurs idoles, les enfants pourront entre autres choses découvrir le prochain film de Disney intitulé «Coco», prendre part à des ateliers de Chocolats Favoris ou encore se lancer dans un jeu d’évasion afin de trouver où se cachent certains personnages.

Un coin lecture, un parcours de vélo, une zone de jeux vidéo rétro et une autre de planche à roulettes seront elles aussi accessibles.