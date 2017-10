Les producteurs de la Mauricie inquiets

Les producteurs agricoles de la Mauricie sont inquiets depuis que les États-Unis ont réclamé la fin de la gestion de l'offre. Dans ses négociations pour le renouvellement de l'ALENA, Washington exige que ce système disparaisse d'ici 10 ans pour tous les producteurs de lait, d'oeufs et de volailles.

La Mauricie compte 234 fermes laitières et 46 éleveurs de volailles. Dans le Centre-du-Québec, on trouve 1406 producteurs laitiers et 135 éleveurs de volailles. Selon le pire des scénarios, la moitié de ces fermes pourraient disparaître.

«Il faut absolument que la gestion de l'offre demeure, explique le président de l'UPA Mauricie, Jean-Marie Giguère. Il en va de la survie de nos fermes.»

René Perreault est de la troisième génération à exploiter la ferme laitière familiale. Si la gestion de l'offre disparaît, il y a fort à parier que son entreprise disparaîtra aussi. «On est désavantagé en termes de coût de la main-d'oeuvre et de climat. C'est très difficile de concurrencer.»

Les demandes américaines inquiètent aussi les producteurs de volailles, dont le président de la Fédération des éleveurs de volailles pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, René Gélinas. «Les producteurs sont très fébriles parce que c'est leur gagne-pain. Ils veulent savoir ce qui se passe, combien ils vont investir. C'est très dangereux, ce qui se passe.»