Lévis a lâché le SRB à cause d’un refus du MTQ

La Ville de Lévis a lâché le projet de SRB à cause du refus du ministère des Transports du Québec (MTQ) d'intégrer en parallèle un réseau d’autobus sur le territoire lévisien, a affirmé le maire Gilles Lehouillier.

Régis Labeaume a révélé lors du débat de mardi que le bureau de projet du SRB avait fourni à Lévis quatre scénarios pour que le réseau se rende jusque sur la Rive-Sud, près des ponts, pour y cueillir des passagers. Gilles Lehouillier a choisi de ne se prévaloir d’aucun d’entre eux et de sortir carrément du projet.

«Les quatre scénarios étaient pour nous inacceptables. Je ne pouvais pas arriver en conférence de presse et dire que je n’avais aucun déploiement de transport en commun. J’ai des besoins en transport en commun», a-t-il raconté.

Il dit avoir demandé au ministre des Transports de l’époque, Laurent Lessard, s’il pouvait déposer son propre projet de transport qui couvrirait une grande partie de son territoire, l’intégrer avec le SRB et ainsi rester au bureau d’étude. «La réponse, c’est : "Non. Vous êtes dans un projet spécifique, qui est le SRB." À ce moment-là, je n’ai d’autre choix que de me retirer.» Le ministre lui a dit: «Vous ne pouvez pas intégrer ce projet-là au SRB.»

Mercredi, il a affirmé qu’il a dû choisir entre le SRB et son projet d'aménagement de 7,4 km de voies réservées sur les artères les plus congestionnées, le boulevard Guillaume-Couture et la route des Rivières.

M. Lehouillier affirme que les coûts d’une portion même minime du SRB sur son territoire, par exemple des ponts jusqu’au carrefour Saint-Romuald, le rebutaient. Il déplorait aussi que le déploiement du SRB ne se ferait pas avant 15 ans à Lévis et qu'il n'avait pas d'information sur la tarification.

Le cabinet de la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, n’a pas voulu commenter la sortie de Gilles Lehouillier. «On ne s’immiscera pas dans cette campagne électorale», a répondu l’attachée de presse Marie-Ève Dion.