L'ex-otage américaine et femme de Joshua Boyle hospitalisée

L'Américaine Caitlan Coleman a été admise d'urgence à l'hôpital au Canada quelques jours après avoir été libérée des talibans qui la retenaient en otage avec sa famille depuis plusieurs années, a annoncé son mari aux médias canadiens.

Les raisons de son hospitalisation n'ont pas été précisées, mais Joshua Boyle a déclaré à la télévision que «lui et ses trois enfants sont à son chevet».

Joshua Boyle n'a pu être contacté par l'AFP, et l'hôpital a refusé de confirmer la présence de Caitlan Coleman en raison des lois protégeant la vie privée.

Caitlan Coleman et son mari Joshua Boyle ont été kidnappés par le réseau Haqqani, groupe affilié aux talibans, dans une région reculée d'Afghanistan en 2012.

Le couple et leurs trois enfants - deux garçons de 4 et 2 ans et une fillette de 4 mois - nés en captivité ont été libérés la semaine dernière par les forces pakistanaises sur la base d'informations fournies par les services de renseignement américains. Ils sont hébergés dans la maison des parents de Joshua Boyle à Smiths Falls, en Ontario.

À l'arrivée du couple à l'aéroport de Toronto vendredi soir, Joshua Boyle a déclaré que ses ravisseurs avaient tué une autre petite fille, que sa femme avait eue en captivité, et avaient également violé son épouse.