Moreau rouvre la porte à l’exploitation du gaz naturel

Pierre Moreau a demandé un inventaire des permis d’exploration et d’exploitation de gaz naturel au Québec et songe à mettre fin au quasi moratoire, en excluant toutefois le «gaz de schiste».

«On peut avoir une approche extrêmement sévère à l’égard du gaz de schiste. Je pense qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale, notamment dans les basses terres du St-Laurent [...]. Mais on peut avoir une approche qui est plus ouverte sur le gaz naturel conventionnel», a indiqué le ministre des Ressources naturelles mercredi à la sortie du caucus libéral.

Il existe présentement un moratoire sur l’exploitation des hydrocarbures et du gaz naturel dans le fleuve Saint-Laurent et son estuaire ainsi qu’un quasi moratoire sur l’exploration et l’exploitation du gaz naturel sur l’ensemble du territoire. Il s’agit dans les faits d’une suspension des droits sur les permis émis par le ministère dans le passé.

«Il y a des modulations à faire là-dedans. Ce que j’ai demandé, c’est un inventaire des permis émis, entre les permis qui touchent la fracturation et ceux qui visent l’exploitation conventionnelle et qu’on me fournisse une cartographie pour voir les distances», a expliqué le ministre Moreau.

Il a aussi demandé «une vérification d’ordre juridique sur les conséquences de cette suspension» pour vérifier son impact. «Ce que je regarde, c’est quels sont les éventails de possibilité. On est très conscient qu’il n’y a pas d’acceptabilité sur la fracturation», a-t-il ajouté.

Plus de pouvoir aux municipalités

M. Moreau a par ailleurs réitéré qu’il souhaitait donner plus de pouvoir aux municipalités pour s’opposer à l’exploitation du pétrole ou du gaz sur leur territoire. «Elles pourraient soustraire des parties de leur territoire à l’exploitation pétrolière et gazière», a-t-il indiqué. Il pourrait donner la priorité «aux règlements de zonage, schéma d’aménagement et plans d’urbanisme» alors que les permis du ministère des Ressources naturelles ont présentement préséance.

Le règlement sur les hydrocarbures, actuellement en processus de consultation, pourrait aussi être modifié. Plusieurs maires ont dénoncé la distance minimale de 150 mètres d’une habitation pour autoriser un forage pétrolier. «Je suis très ouvert à ça», a-t-il dit.