Qui sont les champions des bazous au Québec?

Saviez-vous qu'il est possible de se faire arrêter parce que notre voiture est trop polluante? C'est arrivé à plus de 200 Québécois au cours des deux dernières années. Certains étaient au volant d’une automobile, d'autres d’un véhicule lourd. Et le Bas-Saint-Laurent a été l'une des régions où le plus d'amendes ont été données.

Le règlement Q-2, r.38 du ministère de l'Environnement régit les émanations polluantes de toutes sortes, entre autres pour les activités industrielles et commerciales. Mais un volet de ce règlement vous touche directement, ou plutôt touche votre véhicule. Il dicte que depuis janvier 1985, tous les véhicules vendus au Canada doivent avoir, de série, des appareils antipollution qui respectent des critères de base de la qualité de l'air.

Toutefois, ces appareils peuvent être défectueux, avoir été retirés par le propriétaire ou avoir été volés sans être remplacés.

«On a vu des voitures sans catalyseur. Peut-être que c'était brisé. On sait que c'est une pièce qui peut coûter très cher. Donc, oui, ça se peut que les gens se disent: "Je n’ai pas besoin de ça. C’est juste une lumière allumée"», a raconté le mécanicien Alex Chouinard.

C'est dans ce contexte qu'une quarantaine de Québécois ont été interceptés et mis à l'amende.

Dans les deux dernières années, au Québec, plus de 44 000 $ en amende ont été remis pour avoir enfreint ce règlement.

Sur les 42 déclarations de culpabilité recensées, le quart (11) a été octroyé uniquement sur le territoire de la Ville de Rimouski. Est-ce du zèle de la part des policiers rimouskois de la Sûreté du Québec? Non, parce que les statistiques nous démontrent que, peu importe la ville au Québec, le quart des contrevenants sont domiciliés au Bas-Saint-Laurent.

«En région, le parc automobile est beaucoup plus âgé qu’en ville où il y a beaucoup de trafic et de circulation. Les gens ne veulent pas avoir de panne dans le gros trafic. Donc, en région, les gens gardent leur voiture plus longtemps», a expliqué Richard Michaud, de la Corporation des concessionnaires automobiles de l’Est-du-Québec et de la Côte-Nord.

Alex Chouinard abonde dans le même sens. «On est vraiment moins loin, qu’à Montréal par exemple, où tu es coincé sur le pont ou sur l’autoroute. Les distances sont moins grandes. À ce moment-là, peut-être que les gens étirent plus leur voiture», a-t-il dit.

Les trois quarts des personnes interceptées ont dû payer une somme de 1000 $ d'amende. Elles sont versées au Fonds consolidé du revenu.

Par ailleurs, le nombre d'infractions augmente considérablement si on y ajoute celles pour les véhicules lourds. Celles-ci sont régies par un autre règlement (le Q-2, r.33), mais sensiblement le même libellé. On totalise 162 interceptions au cours des deux dernières années. Elles ont été remises à des individus ou encore à des compagnies. Le Bas-Saint-Laurent se fond toutefois dans la masse pour cette infraction avec seulement 18. Ce chiffre descend à neuf pour la Côte-Nord.

Les règles pourraient-elles être encore plus strictes? Oui, selon Richard Michaud. «La Corporation des concessionnaires a demandé, à la suite de la loi en 1985, qu’il y ait un mécanisme mis sur pied pour vérifier les catalyseurs. On demandait qu’après huit ans, il y ait une inspection obligatoire pour vérifier les systèmes d’échappement et les systèmes antipollution.»