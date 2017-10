Son agresseur présumé s'en serait aussi pris à sa fille

De nombreuses accusations d’attouchements et d’agressions sexuelles sur des jeunes filles ont été déposées contre Yvon Boulet, 71 ans, qui a été instructeur de conduite pendant des dizaines d'années sur la Rive-Nord de Montréal.

Marie (nom fictif) avait 16 ans lorsqu'elle passé son permis de conduire en 1996. En raison d'un imbroglio avec ses parents qui croyaient devoir venir la chercher au bureau de la SAAQ, elle s'est retrouvée seule avec son présumé agresseur.

«J'ai dû attendre à l'école que mes parents arrivent et à ce moment-là j'ai été toute seule avec l'agresseur qui était à l'époque le propriétaire de l'école. C'est là que sont arrivées les agressions sexuelles, les attouchements, les incitations à le toucher lui», a-t-elle raconté à Jean-François Guérin à l'émission Le 9 heures.

Elle explique avoir été choquée par le comportement de l'homme. «J'ai 16 ans, je suis innocente, il est en autorité sur moi, je viens d'avoir mon permis, je ne sais pas ce qui arrive. À un moment donné j'ai dit, non, je suis partie, mais je ne suis pas sortie de l'école. L'innocence peut-être a fait que je ne me suis pas sauvée», ajoute Marie.

Voyant que les parents de Marie n'arrivaient pas, Boulet aurait offert de reconduire l'adolescente chez elle. «Je restais vraiment loin de l'école de conduite à ce moment-là, j'essayais de penser à la personne qui restait le plus proche de l'école de conduite», dit-elle.

Elle a pensé ensuite à aller chez sa belle-soeur. C'est à ce moment que l'instructeur a prononcé des paroles menaçantes envers Marie. «Il m'a dit en débarquant "Si tu parles je te tue"», affirme la présumée victime.

Devant l'idée que ses proches pourraient apprendre ce qui s'est passé, Marie n'a pas voulu porter plainte. «J'ai juste enterré l'histoire, mais étant donné que je trainais ça, deux ans après à cette même date-là, j'en ai parlé à ma mère», de dire Marie qui ajoute ne pas avoir été en mesure de tout raconter à ce moment-là.

Pour sa fille

Dès que Marie a appris qu'elle attendait une petite fille, l'idée qu'un jour celle-ci puisse subir une agression lui est toujours restée en tête.

Quand est venu le temps pour elle de suivre des cours de conduite au printemps 2017, Marie a fait des recherches pour s'assurer que l'école de conduite où elle l'inscrirait serait sécuritaire.

Malgré toutes les recherches et tous les appels, Marie a eu une discussion troublante avec sa fille. «Malheureusement, en revenant d'un cours de conduite le soir, j'ai discuté avec elle et elle m'a dit qu'à un moment elle se sentait plus inconfortable», explique la mère.

«Il y avait des affirmations à connotation sexuelle discutées pendant le cours, il a mis la main sur sa cuisse, mais en lui demandant la permission. C'est tout le temps sur la ligne», ajoute Marie.

La fille de Marie a expliqué à sa mère qu'elle se sentait mal dans cette situation. Marie a ensuite fait les vérifications pour finalement s'apercevoir qu'il s'agissait de son présumé agresseur.

«À ce moment-là, je pense que j'ai arrêté de respirer complètement [...] La Terre a arrêté de tourner», dit-elle.

Marie a décidé de dénoncer son présumé agresseur et demande aux autres victimes de faire de même. «Si vous avez des informations, s'il a été votre instructeur, que vous vous êtes senties pas bien, qu'il a essayé de vous embrasser, qu'il a essayé de vous toucher, ne vous inquiétez pas, le système de justice est là», conclut-elle.

La police de Laval croit qu'il pourrait avoir fait d'autres victimes et les invite à communiquer avec les enquêteurs de la division des agressions sexuelles du SPL afin de déposer une plainte officielle via le 911 ou la Ligne Info 450 662 INFO (4636). Dossier LVL 170504 024.

Le septuagénaire a été libéré avec certaines conditions à respecter. Il sera de retour en cour le 17 novembre.