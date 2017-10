Sorel-Tracy nie avoir nommé un lieu en l’honneur d’Éric Salvail

La ville d’origine d’Éric Salvail, Sorel-Tracy, a tenu à préciser mercredi qu’elle ne disposait pas d’une Place Éric Salvail sur son territoire.

C’est que dans le cadre d’un segment humoristique de l’émission «En mode Salvail, le maire Serge Péloquin et Éric Salvail avaient inauguré la Place Éric Salvail, il y a près de deux ans.

«Administrativement, et d'un point de vue de la toponymie, la Ville de Sorel-Tracy n'a jamais nommé de lieu en l’honneur d’Éric Salvail, ni adopté de résolution en ce sens», a fait savoir la Ville mercredi.

«Cependant, dans le cadre de deux émissions télé de divertissement, des nominations non officielles avaient été faites pour se prêter au jeu des recherchistes», peut-on lire aussi dans le communiqué.

«Un quai à la marina Saurel, où il a travaillé comme pompiste, a été nommé en août 2007 dans le cadre de l'émission "Sucré Salé" du réseau TVA et une rue piétonne du centre-ville (La Place du Marché) a été nommée en novembre 2015 pour répondre au défi lancé par Éric Salvail dans le cadre de son émission "En mode Salvail", lit-on également. Compte tenu du contexte humoristique et non officiel de ces dénominations, la Ville de Sorel-Tracy n’aura pas à « débaptiser » ces lieux.»