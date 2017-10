Trois ministres se lèvent pour répondre à une question de la CAQ

Pas un, pas deux, mais bien trois ministres se sont levés en chambre, mercredi, pour essayer de répondre à une question de la CAQ portant sur le transport aérien régional, qui relève maintenant de la ministre Véronyque Tremblay.

La CAQ reproche au gouvernement d’avoir accordé, de gré à gré, un lucratif contrat frôlant les 180 millions de dollars à l’entreprise Air Inuit, pour le déplacement de patients dans sept villages du Nunavik.

Comme le rapportait «Le Journal de Québec», le 24 mars dernier, à défaut d’avoir pu participer à un appel d’offres, un concurrent d’Air Inuit, Chrono Aviation, avait intenté un recours contre le gouvernement. L’entreprise Nolinor avait aussi indiqué qu’elle était en mesure d’effectuer le travail à un meilleur prix.

«D’autres compagnies desservent ces mêmes communautés et auraient pu desservir et soumissionner pour l'appel d'offres», a rappelé au Salon bleu le député caquiste de Deux-Montagnes, Benoit Charette, en qualifiant cette situation «d’aberration».

Barrette

Alors que la question était adressée à la nouvelle ministre déléguée aux Transports, c’est plutôt le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui s’est levé en premier.

«Contrairement à ce que le collègue affirme, et là j'émets un doute, je ne fais pas une affirmation, je ne pense pas qu'on puise affirmer qu'il y ait une grande quantité de pourvoyeurs de ce type de service dans le Grand Nord», a répondu M. Barrette.

Au printemps dernier, son ministère avait pourtant expliqué qu’il était d’usage que les organisations publiques du Nunavik, dans ce cas-ci le Centre de santé d’Innulistsivik, favorisent les entreprises inuites.

Tremblay

«Manifestement, ministre de la Santé ne connaît rien au transport aérien», a déploré M. Charette, en pressant à nouveau la ministre déléguée aux Transports de répondre à sa question.

Rappelons qu’en entrevue avec notre Bureau parlementaire, samedi dernier, la nouvelle ministre a révélé qu’elle serait notamment responsable du transport aérien régional.

«Sans parler de ce dossier précis, je peux vous dire que le transport régional est un dossier prioritaire pour notre gouvernement. D'ailleurs, le 25 avril dernier, nous avons annoncé la démarche qui va mener vers le Sommet sur le transport aérien régional qui va se tenir le 2 février prochain à Lévis», a rétorqué en chambre la ministre Tremblay.

«Quand on veut comprendre la situation économique du Québec, on écoute la réponse de la ministre déléguée aux Transports aériens, a pesté M. Charette. On parle de l'argent du contribuable. [...] Aucun brin de réponse dans les propos du gouvernement. C'est désolant. Encore une fois, c'est le contribuable qui est floué.»

Leitao

Le ministre des Finances. qui s’est alors senti interpellé, a pris la parole à son tour pour tenter un complément de réponse.

«La CAQ, elle, elle ne parle pas d'emploi. Ça ne les intéresse pas les emplois, donc ils ne parlent pas d'emploi. Moi, je vous parle d'emploi. M. le Président, nous avons au Québec maintenant un taux de chômage qui est parmi les plus bas de notre histoire», a fait valoir le ministre Carlos Leitao, en soulevant l’indignation du deuxième groupe d’opposition.

Par voie de communiqué, l’aile parlementaire caquiste a plus tard accusé Mme Tremblay de s’être «plantée» à sa première question au Salon bleu en tant que ministre.