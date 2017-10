Trudeau ému, laissons-le montrer qu’il est «un être humain»

Voyez un extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus

Le décès du chanteur ontarien Gord Downie, qui a succombé à un cancer hier soir à 53 ans, a été accueilli avec une grande tristesse sur la scène musicale, trouvant même des échos jusque dans l’enceinte du Parlement.

Peu après avoir appris la nouvelle, Justin Trudeau n'a pu retenir ses larmes devant les journalistes ce matin à Ottawa. «Il était mon ami. Gordon était l'ami de tout le monde», a-t-il déclaré sous le coup de l'émotion. «Il va nous inspirer toujours à plus aimer ce pays et mieux aimer ce pays», a ajouté le premier ministre.

«À Ottawa, on est habitué à ce que le premier ministre pleure, on le sait très émotif, très sensible, et au fil des dernières années, il a pleuré à plusieurs reprises, rappelle la correspondante de TVA Nouvelles sur la Colline parlementaire, Michelle Lamarche, citant entre autres occasions la cérémonie pour la commission Vérité-réconciliation sur les Premières Nations de même qu’une visite à Auschwitz, en 2016.

N’empêche que des membres de l’opposition commencent à remettre en question la sincérité des pleurs de M. Trudeau, certains trouvant que ce dernier semble «pleurer sur commande». Comme s’il voulait ainsi «contrôler son image».

La mise en contexte suivante s’impose: Justin Trudeau s’est beaucoup rapproché de Gord Downie depuis que le leader du groupe Tragically Hip a annoncé, fin 2015, souffrir d’un cancer très agressif au cerveau.

Des larmes de crocodile?

Selon le commentateur politique Luc Lavoie, de l’émission «La Joute», cette histoire entourant la sincérité des larmes du premier ministre est un bien «drôle de débat» et on serait bien mal avisé de dire «si c’est pour le vrai» ou s’il s’agit de larmes de crocodile.

«J’aimerais dire qu’au Canada anglais, Tragically Hip fait partie du social fabric – tissu social –, c’est vraiment important. Gord Downie, c’était une vedette pour la classe moyenne, celle que veut viser M. Trudeau», observe-t-il.

Son collègue Bernard Drainville ne doute pas un instant de la sincérité de Justin Trudeau. «J’espère que ceux de l’opposition qui font courir ça ne vont pas s’aventurer à dire cela publiquement, parce qu’ils vont manger avec raison une mornifle. Il a le droit d’avoir des émotions. On passe notre temps à dire que les politiciens sont loin de nous, qu’on ne se reconnait pas là-dedans. Et là, on a quelqu’un qui montre ses émotions et que derrière la façade de politicien, c’est un être humain.»

Le message est clair, claironne le jouteur: «Les politiciens ont le droit d’avoir de la peine et d’être heureux, bref, d’être vivants. Sacrez-nous donc patience...»