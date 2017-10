Un homme de 65 ans doit prouver qu'il est bien en vie

Un homme de la Colombie-Britannique doit prouver au gouvernement fédéral qu’il est bel et bien en vie après que celui-ci l’ait déclaré mort.

Les problèmes de Bryan Kupiak, un homme de 65 ans, ont commencé lorsque son numéro d’assurance sociale a été échangé avec celui de sa mère, May Schmidt, décédée le 23 décembre dernier à l’âge de 87 ans, a rapporté CFJC.

«Je me suis rendu à Winnipeg avec les cendres de ma mère pour les enterrer lors du long week-end de l’Action de grâce et à mon retour, je découvre que j’existe plus en regardant mon courrier», a-t-il mentionné.

Dans la lettre, qui est une déclaration de la Sécurité des personnes âgées adressée à la succession, il voit un numéro de téléphone, qu’il s’empresse de composer.

«J’ai parlé à Mohammed et après avoir été mis en attente trois à quatre minutes, il est revenu et je lui ai demandé ‘’ dis-moi Mohammed, suis-je mort ou vivant’’, il m’a répondu ‘’vous êtes décédé.’’»

«Ma pension a été coupée, tout est coupé, a-t-il ajouté. J’ai devais m’assurer d’avoir toujours un permis de conduire, j’ai appelé à la banque pour m’assurer qu’il n’arriverait rien à mes comptes.»

Kupiak a reçu l’information comme quoi ça pouvait prendre un mois et peut-être plus pour que la situation soit corrigée.

«Le stress est trop intense, a-t-il conclu. C’est trop, je n’ai même pas fini de faire mon deuil à la suite du décès de ma mère, j’ai encore des trucs à faire pour elle et maintenant, je dois faire des choses pour moi.»