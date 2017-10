Des inconduites sexuelles reprochées à Éric Salvail

Le site internet de l’émission «Éric et les fantastiques» de Rouge FM était indisponible mercredi et le nom de l’animateur Éric Salvail n’était plus dans la liste des animateurs de la station de radio après que des allégations d’inconduite sexuelles à l’encontre d’une dizaine de personnes eurent été rendues publiques.

Éric Salvail s’est retrouvé dans l’eau chaude après que plusieurs personnes aient fait part à La Presse + des inconduites sexuelles dans un contexte professionnel de la part de l’animateur et producteur bien connu au Québec.

capture d'écran, La Presse

Par peur de représailles, dix d’entre elles ont requis l’anonymat. Ces personnes auraient été victimes ou témoins de gestes ou paroles inappropriés. Les faits reprochés se seraient déroulés entre le début des années 2000 et 2015.

Il dit avoir rencontré le célèbre animateur en 2003 lors d’un événement professionnel. Il aurait refusé les avances d’Éric Salvail à trois reprises avant que celui-ci se mette à l’insulter.

Lors d’une de leur rencontre, Salvail se serait promené devant lui en petite culotte et en string transparent.

TVA a tenté d’obtenir les commentaires d’Éric Salvail, mais son avocat Jacques Jeansonne n’a pas voulu faire de commentaire.

On a également tenté sans succès de joindre Rouge FM et Groupe V Média.