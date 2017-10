Une troisième Tour des Canadiens sera construite d’ici 2021

Une troisième Tour des Canadiens s’ajoutera dans le paysage de la métropole, tout juste au sud du Centre Bell, ont annoncé mercredi les promoteurs des deux premières phases, Cadillac Fairview, Canderel et le Club de hockey Canadien.

La nouvelle tour résidentielle, dont la construction au coin des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest doit être complétée d’ici 2021, comprendra 567 condos.

Parmi les commodités offertes aux futurs résidents, on compte un gym, une salle de jeux, une piscine et un skylounge au 55e et dernier étage.

On y retrouvera de plus un hôtel boutique et un café terrasse «rappelant New York», ont indiqué les promoteurs, par communiqué.

Une passerelle permettra par ailleurs de traverser directement dans le Centre Bell.

Le gratte-ciel disposera d’un espace de rangement automatisé, une première dans la métropole, qui permettra «la réception de livraisons sans aucune contrainte, une rareté dans les appartements de Montréal», a-t-on précisé.

Page + Steele/IBI Group Architects et Béïque Legault Thuot Architectes (BLTA) ont signé l’architecture du bâtiment, qui sera identique à la Tour des Canadiens 2, actuellement en construction rue Saint-Antoine Ouest en vue d’une livraison en 2019.

«Au cœur du Quad Windsor, TDC3, avec son architecture, ses caractéristiques uniques et son emplacement sans pareil, est un important jalon vers la création d'une communauté vibrante où les gens peuvent tisser des liens entre eux, mais aussi avec la ville», a dit Brian Salpeter, vice-président principal, Développement, Portefeuille de l'Est du Canada de Cadillac Fairview.

«De nos jours, avec le rythme de vie ultrarapide, on ne peut pas minimiser l'importance d'offrir un environnement qui s'appuie sur les besoins et les désirs des Montréalais. En incluant des commerces, du divertissement et des habitations, on s'assure ainsi d'offrir un mix qui respecte à la fois l'identité de ce secteur de la ville, mais aussi la Stratégie centre-ville. C'est une véritable fierté pour nous et nos partenaires», a-t-il ajouté.