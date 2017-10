Vacarme infernal au Chantier Davie

Des citoyens de Lévis qui résident à proximité du Chantier Davie dénoncent le vacarme infernal, depuis plusieurs semaines, causé par le démantèlement de la coque d’un navire.

Robert Foy, un citoyen de la rue Saint-Joseph, a enregistré le bruit causé par les travaux effectués sur le site à partir de sa maison pendant plusieurs jours.

Il a capté des sons allant jusqu’à 85 décibels, comparable au chant d’une personne ou au niveau de bruit d’une cabine d’avion typique en classe touriste.

«Tout ça, ça dure depuis au moins sept semaines», indique M. Foy.

Lui et d’autres voisins ont obtenu une rencontre avec le vice-président santé, sécurité, environnement et sûreté industrielle du Chantier, Hubert Fafard.

«Il nous a promis, à partir du 9 octobre, une réduction significative du bruit. Mais ça n’a pas eu lieu. C’est toujours aussi bruyant, mis à part qu’il y a peut-être un peu plus de temps qui s’écoule entre les séquences de bruit», concède M. Foy.

Pas de constat d’infraction

Le citoyen a même fait venir la police pour constater la nuisance sonore, en vain. « Le policier a effectivement constaté que le bruit contrevenait à la réglementation municipale. Il est entré en contact avec un procureur de la Ville de Lévis et il a considéré qu’il était non pertinent de donner un constat d’infraction », selon M. Foy.

Une autre résidente du secteur, la propriétaire de l’auberge Le Rosier, affirme n’avoir jamais entendu autant de vacarme en 13 ans. «C’est un endroit tranquille, d’habitude. Le mandat de la Davie, c’est de construire des navires, pas de les détruire», fait valoir Carole Hamelin.

Des efforts pour diminuer le dérangement

Chez Chantier Davie, on soutient avoir fait tous les efforts possibles afin de diminuer les dérangements en déplaçant les travaux sur le site, depuis le 9 octobre dernier.

«Déjà, ça doit avoir changé. C’est un sous-traitant qui travaille avec nous. On a vu avec lui comment assourdir un peu et qu’il y ait moins de vacarme», indique Nancee Filteau, responsable des communications chez Chantier Davie.

Une lettre a d’ailleurs été envoyée à plusieurs citoyens pour les informer des efforts mis en place pour réduire le bruit. La Ville de Lévis confirme aussi que la police s’est rendue sur les lieux, mais sans donner de constat d’infraction.

«Les dirigeants ont été rencontrés et on a travaillé avec le citoyen corporatif pour atténuer le plus possible les impacts», a répété la porte-parole Nicole Rodrigue.

85 décibels, ça se compare à :

•Son d’un réveille-matin

•Deux voitures sur l’autoroute, à 10 mètres de distance, roulant à 80 km/h

•Des restaurants bruyants

•Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), un niveau de bruit de 85 décibels fait ressentir une sensation de bruit fort et rend difficile la conversation.

•Une conversation normale est évaluée entre 50 et 55 décibels.

Source : INSPQ