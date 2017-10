«Vivant»: Jérémy Demay, motivateur survitaminé

Après avoir écoulé presque 100 000 billets de son premier one-man-show «Ça arrête pu d’bien aller!», Jérémy Demay proposait mercredi son tout nouveau «Vivant» à L’Olympia de Montréal. Une séance de motivation sympathique, survoltée et un brin éparpillée.

Avant de commencer son tour de piste, le grand débonnaire filiforme s’est dit heureux qu’une pizza à l’ail mangée plus tôt n’ait pas compromis sa première. «Heureusement qu’il n’y a rien d’autre qui aurait pu perturber la soirée qui commence par "ail"», a-t-il lancé en référence à la controverse du jour entourant les présumées inconduites sexuelles de l’animateur et producteur Éric Salvail.

Frénésie

En cinquième vitesse et pendant plus d’une heure avec entracte, l’humoriste à «la shape de fleuriste» aborde les thèmes obligés au fait d’être vivant. Des sujets galvaudés, certes, mais auxquels il met sa touche. Tout y passe: vieillesse, «joke» de «mononcle», voyage dans le sud, homosexualité, masturbation, mort et activités de couple.

Ces dernières n’ont pas manqué de déclencher une franche rigolade dans un segment sur les pédalos, ces embarcations de plaisance gentiment désignées «Pierre Karl Pédalo». «Celui qui met une veste de sauvetage en pédalo prend un petit risque dans sa vie. Mettre un chandail de sauvetage, c’est comme faire du vélo stationnaire avec un casque.»

Immanquablement, la carte des différences entre sa mère patrie et le Québec refait surface: «En huit heures, tu traverses la France. Ici, en huit heures, tu traverses Montréal.»

Ses blagues s’enchaînent avec frénésie. Un bémol: le débit est parfois si rapide qu’on en vient à perdre le fil et qu’on peine à les apprécier pleinement.

Le point de départ

Il faut dire que le point de départ est évocateur. À partir des mots d’Oscar Wilde («Peu de gens vivent, la plupart ne font qu’exister»), l’animateur de «Buzz» à l’antenne de MusiquePlus se lance dans une réflexion sur la vie. Il donne du poids à son existence et au fait d’être devenu humoriste, un choix contesté par sa mère. «Un Français drôle, c’est comme un Chinois roux, ça n’existe pas», lui aurait-elle dit.

Interaction

À l’aise sur une scène qu’il occupe de son ample gestuelle, le Français de 34 ans interagit sans relâche avec l’assistance et fait même monter des membres du public pour leur faire... «un câlin».

Là où il tire davantage son épingle du jeu, c’est lorsqu’il regarde la mort droit dans les yeux, comme pour lui faire un pied de nez, car c’est «grâce à elle qu’on peut se sentir vivant». Alors qu’il n’était âgé que de huit ans, son père, à cheval, a été emporté par une crise cardiaque. «Il a eu une belle mort, mon père, en faisant ce qu’il aimait. C’est un peu comme si Donald Trump mourrait en twittant une insulte.»

En avant la musique

La musique revient à la charge à quelques reprises dans le spectacle, notamment «Tassez-vous de d’là» des Colocs qui a fait chanter. D’ailleurs la chanson-titre composée avec son bon ami Alex Nevsky et dont les fonds qu’elle permettra d’amasser seront versés à Centraide est venue clore la soirée.

Loin de l’humour qui écorche, ce second effort ne fait jamais grincer des dents et reste sympathique. Mais à force de partir dans tous les sens, Demay en vient à s’éparpiller.

«Vivant» tient l’affiche de L’Olympia jusqu’au 21 octobre avant de reprendre du service les 25 et 26 octobre. Quatre supplémentaires sont prévues du 22 au 25 février 2018.