YUL Condominiums: la construction de la phase 2 s’amorce

La construction de la deuxième phase du projet YUL Condominiums, non loin du Centre Bell, à Montréal, vient de s’amorcer.

Le deuxième gratte-ciel, identique au premier, comprendra 38 étages, sur le boulevard René-Lévesque Ouest. La livraison est prévue en 2020.

Les promoteurs, Groupe Brivia et le Groupe Tianco, auront livré à terme 800 unités de condos et 17 maisons de ville. Les propriétaires des unités de la phase 1 ont commencé à s’installer depuis le mois dernier.

«La mise en chantier de notre deuxième tour constitue une étape majeure de notre projet et nous sommes fiers qu’elle s’inscrive en marge des festivités marquant le 375e anniversaire de Montréal. Tout en changeant le visage du centre-ville, sa construction contribuera à revitaliser le quartier», a dit mercredi Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia et de YUL Condominiums, par communiqué.

Une terrasse au 6e étage et un lounge surplombera un jardin privé de 23 000 pieds carrés. Les résidents de la phase 2 auront accès aux services présents dans la première tour, notamment un spa et une piscine intérieure.

C’est la firme d’architecture Menkès Shooner Dagenais LeTourneux qui a conçu ce projet, en collaboration avec Stefano Domenici Architecte. Magil Construction se charge des travaux de construction.