Besoin criant de main-d'oeuvre en aérotechnique

Les difficultés récentes chez Bombardier ont peut-être incité des jeunes passionnés d'aéronautique à changer leur plan de carrière.

Pourtant, les besoins de main-d'oeuvre qualifiée demeurent criants dans l'industrie.

David Therrien terminera sous peu son DEC en maintenance d'aéronefs à l’École nationale d’aérotechnique (ENA). Il admet que les rebondissements entourant la C Series de Bombardier ont inquiété ses proches sur ses perspectives d'avenir.

«Principalement ma mère, lâche l’étudiant, mais en fait, aussitôt que je lui ai expliqué que dernièrement, il y a énormément de travail...»

«On ne veut pas que les écoles souffrent au niveau de leurs inscriptions, explique Suzanne Benoît, PDG chez Aéro Montréal. Il faut s'assurer qu'on envoie le bon message aux parents.»

Et le message de l'industrie est le suivant: le secteur aérospatial, au Québec, aura 31 681 postes à combler d'ici 2027.

«Malheureusement, les gens ont souvent la perception que c'est un milieu qui est difficile, qui ne fonctionne pas bien, alors qu'on passe notre temps à déconstruire ce message-là et à dire aux gens: des emplois, il y en a», souligne Sylvain Lambert, directeur général au cégep Édouard-Montpetit et à l’ENA.

Marc Lalonde est professeur et coordonnateur de programme à l’ENA. Il estime qu’il s’agit d’un domaine passionnant: «C'est un domaine de haute technologie avec une bonne rémunération. On a actuellement peut-être 850 étudiants sur une capacité de 1300 et on va peut-être avoir 260 finissants d'ici le printemps prochain. C'est pas suffisant pour l'industrie.»

Si l’aérotechnique est un domaine d'avenir, l’est-il aussi pour les filles? «Absolument, laisse tomber Laurie Breton, étudiante à l’ENA. Moi, ça fait tellement longtemps que je veux faire ça, puis être incluse, à l'ENA, c'est vraiment pas dur quand t'es une fille.»

À la demande de l'industrie, l'ENA a devancé son attestation d'études collégiales qui sera offerte en novembre pour former des agents de méthode, c’est-à-dire la personne qui va être l'intermédiaire entre l'ingénieur et l'ouvrier.

Bombardier recherche d'ailleurs des centaines d'employés comme des agents de méthode, mais aussi des ébénistes, des rembourreurs, pour finir l'intérieur des cabines de ses futurs Global 7000. Les opérations de finition intérieure du jet d'affaires se feront à Montréal.

-D’après un reportage de Cindy Royer